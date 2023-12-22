Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Öğrenmek Birlikte Güzel" ve "Pusulam Öğretmenim" Projeleriyle öğrencilere verilen eğitimin kalitesinin artmasına yardımcı olması hedefleniyor.

Balıkesir’de geleceğin mimarları öğretmenlerin fikir, öneri ve taleplerini dinleyerek, öğretmenlerin eğitim yönetimi sürecine olumlu anlamda katılımını artırmak amacıyla "Pusulam, Öğretmenim" projesi; spor, sanat ve kültür gibi birçok alanda geliştirilecek atölye çalışmaları ve saha ziyaretleri ile sevgi, saygı, yardımlaşma, empati, güven, özgüven, millî ve manevi değerler konusunda öğrencilerin bilinç düzeylerinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla "Öğrenmek Birlikte Güzel" projesi; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile her ay farklı bir ilçede öğrenci ve öğretmenleri buluşturarak eğitime farklı bir vizyon ve bakış açısı sunuyor.

Mutfak Önlüğünü Giyen Müdür Ali Tatlı Öğrencilerle Yöresel ve Modern Yemek Sunumu Gerçekleştirdi

"Öğrenmek Birlikte Güzel" projesi kapsamında; Aralık ayı öğretmen, öğrenci ve yönetici buluşmaları İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Tatlı’nın katılımıyla Dursunbey’de gerçekleşti. Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyareti ile başlayan programda; Dursunbey Durabeyler köyünün yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler Tatlı’yı çiçeklerle karşıladı.

Okulun "Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı"nda eğitim gören 10 öğrenci ile bir araya gelen Tatlı; önlüğünü giyerek mutfağa girdi. Alan öğrencilerinden Türk mutfağının ve Balıkesir’in sevilen ve yöresel lezzetlerinden biri olan Tirit yemeğinin yapım aşamalarını dinleyerek öğrencilerle yöresel ve modern tekniklerle tirit yemeği sunumu gerçekleştirdi.

Balıkesir’in zengin bir bitki örtüsü, Ege ve Marmara’yı harmanlayan zengin bir mutfağa sahip olduğunu vurgulayan Ali Tatlı; öğrencilerimizle öğrenim gördükleri alan ile ilgili sohbet etti. İl Müdürü Tatlı, "Yiyecek-içecek hizmetleri, turizm ve otelcilik gibi birçok hizmet sektöründe önemli bir iş koludur. Bu bölümde nitelikli bir eğitim alarak yiyecek-içecek hizmetleri sunan her türlü işletmede çalışabilir, çeşitli kariyer seçeneklerine de sahip olabilirsiniz. Mezun olduğunuzda gerekli niteliklere sahip olarak kendi işletmenizi de açabilirsiniz. Gönlünüzdeki hedefe ulaşarak hayatınızda muvaffak olmanızı dilerim. Bunun için çok çalışmanız, çok okumanız gerekiyor." diyerek öğrencilerimizin başarılarının devamını diledi.

İl Müdürü Ali Tatlı öğrencilerle birlikte mutfağa girerek birlikte yaptıkları Tirit yemeği ile öğrencilerimizin el emeği reyhan şerbeti ve modern sunumuyla helva tatlısı misafirlere ikram edildi.