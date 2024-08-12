Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası kusursuz organizasyonuyla tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı. Organizasyonda bir de rekor kıran Balıkesir Triatlonu; 33 bin izlenme ile Portekiz’in Quarteira Kenti’nde olan Avrupa Triatlon Şampiyonası izlenme rekorunun, 38 bin 400 izlenmeyle yeni sahibi oldu.

Avrupa Triatlon Şampiyonası’na ikinci kez ev sahipliği yapan dünyadaki tek lokasyon olan Balıkesir’e, bir kez daha tüm dünya hayran kaldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğinde Avlu Yaşam Merkezi’nde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası’nda 3 gün boyunca; 34 ülkeden gelen 514 triatlet derece almak için ter döktü. Avrupa Triatlon Federasyonu başta olmak üzere; sporcular ve antrenörlerin oldukça beğendiği Balıkesir Triatlonu, geçtiğimiz yılın da üzerine çıkan övgülere layık görüldü. Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Şampiyon olan ve dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı Renato Bertrandı ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya tarafından takdim edildi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Triatlon Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapan Balıkesir’e geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini söyleyen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Balıkesir zaten triatlon şehri. Avrupa federasyon başkanı da burada ve geçen seneden daha iyi olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

"Dünyada triatlonun merkezi Balıkesir oldu"

Yarışları, eşi ve çocuğuyla birlikte takip eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu yıl olimpiyatlarda triatlon branşının olmadığını ve onun muadilini Balıkesir’de uyguladıklarını vurgulayarak, "3 günlük büyük performansla bütün dünyada triatlonun merkezi Balıkesir oldu. Triatlon Federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde tamamen her şeyin dört dörtlük olduğunu ve önümüzdeki süreçler için çok daha büyük başarılara imza atacağını söylediler. Organizasyonda emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ediyorum. Onların sayesinde güzel bir organizasyon oldu. Türkiye’ye değil, dünyaya örnek bir organizasyon ortaya koyduk. İnşallah, artarak devam edecek. Sporun merkezi olmaya adayız" dedi.

Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın yeni izlenme rekortmeni Balıkesir

33 bin izlenme ile Portekiz’in Quarteira Kenti’nde olan Avrupa Triatlon Şampiyonası izlenme rekorunu, 38 bin 400 izlenmeyle Balıkesir’in eline aldığını ve yeni izlenme rekortmeni olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Akın, "Çünkü güzel olan şey izlenir ve takip edilir. Balıkesir; dönüşüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Herkesi Türkiye’nin parlayan yıldızı Balıkesir’i görmeye davet ediyorum. Triatlon federasyon başkanı şu ana kadar böyle bir organizasyon görmediklerini söyledi ve bizleri mutlu etti. Artarak devam edecek. Balıkesir’e ve Balıkesirlilere her şeyin en güzeli yakışır" diye konuştu.