Yenimuhacıre Belediye Başkanı Tamer Kıral göreve geldikleri günden itibaren beldeye yapılan 3 hayır çeşmesinden elde edilecek geliri belde de üniversitede okuyan öğrencilere verileceğini açıklamıştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacıre Belediye Başkanı Tamer Kıral, sosyal medyasından toplanan rakam ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Kıral’ın paylaşımı şöyle; “Beldemiz sınırları içerisinde hayırseverler tarafından yaptırılan üç adet hayır çeşmesinden toplanan 9.944 lira, üniversite okuyan öğrencilerimize burs olarak verilmek üzere Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği hesabına yatırılmıştır.

Bu vesile ile hayırseverlerimize, çeşmelerimizden su alıp eğitim katkı sunan tüm vatandaşlarımiza ve bursun öğrencilerimize ulaşmasında aracılık eden

Yenimuhacir Kültür ve Dayanışma Derneği'ne bir kez daha teşekkür ederiz.

Atalarımızın dediği gibi "Damlaya damlaya göl olur."