Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Kaz Dağları Bal Ormanı ve Bal Köyü Projesi yeni bir projeyle büyüyor.

BUBFA Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, yeni nesil bal arısı kovanlarının tasarımı ve geliştirilmesi projesini Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça’nın öncülüğünde başlayan ve şehrin önemli kurumlarıyla ortaklaşa devam eden Kaz Dağları Bal Ormanı ve Bal Köyü Projesi “Yeni Nesil Bal Arısı Kovanlarının Tasarımı, Araştırılması ve Geliştirilmesi ile Varroosis ve Nosemosis’le Mücadele İçin Yeni Yöntemlerin Araştırılması” projesi ile entegre edildi. Projelerle Balıkesir’in arıcılık sektöründe öncü konuma gelmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında; Balıkesir Üniversitesi TEKNOKENT A.Ş. bünyesinde Prof. Dr. Özkan Demirbaş, Doç. Dr. İhsan Kısadere ve Dr. Öğr. Üy. Mehmet Özüiçli öncülüğünde kurulan ve MİOBAL Teknoloji Ar-Ge ve Danışmanlık Ltd. Şti’nce geliştirilen ve KOSGEB tarafından da desteklenen “Yeni Nesil Bal Arısı Kovanlarının Tasarımı, Araştırılması ve Geliştirilmesi ile Varroosis ve Nosemosis’le Mücadele İçin Yeni Yöntemlerin Araştırılması” projesinin de içinde bulunduğu çalışmalarla Kaz Dağları Bal Ormanı ve Bal Köyü Projesini geliştirerek ve büyüterek bal alanında Balıkesir ilinin farklı bir konuma gelmesi amaçlanıyor. Projeler çerçevesinde geliştirilen ve Türk Patent Enstitüsü’nde Patenti de alınan “Yeni Nesil Bal Arısı Kovanı” ve “Kaz Dağları Bal Ormanı ve Bal Köyü Projesi” birbirine entegre olduklarında Balıkesir ili Türkiye’de ve dünyada organik bal üretimi başta olmak üzere, organik arı sütü, propolis ve polen üretimi ile de çığır açacak seviyeye gelecek.

BUBFA Dekanı Mehmet Oğuzhan İlban yaptığı değerlendirmede; “ Bu proje balcılık sektörüne güç katan yenilikçi bir proje. Bu vesile ile projeyi Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütücülüğünü yaptığım Kaz Dağları Bal Ormanı ve Bal Köyü Projesi ile entegre ederek Balıkesir ilini çok önemli bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Balıkesir artık bu ve benzeri projelerle balcılık alanında bir numara yapmak için birlikte çalışacağız. Balını, ballı ürünlerini, apiterapi uygulamaları ve eğitimiyle birlikte, arıcılıkta öne çıkan varroa ile mücadele noktasında birlikte hareket edeceğiz. Bu proje Balıkesir özelinde bir Türkiye projesidir aslında. Kaz Dağları Bal Ormanı ve Bal Köyü Projesine bu benzeri çalışmaları entegre ederek bütün ülkeye yaymayı düşünüyoruz. Projelere katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

120 bin bitki toprakla buluşacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Edremit Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, S.S. Kazdağları Dereli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Balıkesir Arı yetiştiricileri Birliği iş birliğinde yürütülen ve Türkiye’nin en büyüğü olma özelliği taşıyan bal ormanı Edremit Kazdağları’nda Dereli mevkiinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kuruluyor. 2 bin dekar alan üzerinde uygulanacak Kazdağı Bal Ormanı ve Bal Köy Projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) yetiştirilen 120 bin adet tıbbi ve aromatik bitki ve arı bitkilerinin dikimi gerçekleştiriliyor. Bitki dikimleri Büyükşehir ekipleri ve üniversite öğrencileri tarafından yapılıyor.