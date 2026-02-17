Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından hazırlanan 'Afife Tiyatro Günleri', Mart ayı boyunca Afife Tiyatro Ödülleri'ne layık görülen 5 seçkin oyunu Bursalı sanatseverlerle buluşturuyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü çerçevesinde gerçekleştirilen özel seçkide, çağdaş, nitelikli ve etkileyici sahne yapımları izleyici karşısına çıkacak.

Etkinlikler, 1 Mart Pazar günü saat 20.30'da Podyum Sanat Mahal'de Tiyatro RUF'un 'BFF' adlı oyunuyla başayacak. 10 Mart Salı saat 20.30'da '9/8'lik Kıyamet', 14 Mart Cumartesi saat 20.30'da ise 'Khora', Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. 'Dublörün Dilemması' adlı oyun ise 16 Mart Pazartesi saat 20.30'da Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Etkinlik serisi, 23 Mart Pazartesi saat 20.30'da 'Yıldız' adlı oyununun Bursa Nazım Hikmet Kültür Evi'ndeki gösterimiyle son bulacak.

Detaylı program için https://www.bkstv.org.tr/ adresinden bilgi alınabilir.