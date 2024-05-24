Balıkesir’de mimarlık fakültesi öğrencilerinin Unesco tarafından tescillenen İDA MADRA Jeopark Sındırgı Jeosit Alanında oluşturulacak konaklama ve müze konseptli projeleri sergilendi.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü 2023 - 2024 Eğitim Öğretim dönemi Mimari Tasarım Proje sergisi Sındırgı ilçesi Kocahan bahçesinde gerçekleşti.

Proje yürütücüleri olarak Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Göksal Özbalta, Yüksek Mimar Osman Zeki Şahin, Doç.. Dr. Betül Bakır, Arş. Gör. Ayşegül Ağan, Yüksek Mimar Sema Yırcalı, Yüksek Mimar Osman Zeki’nin görev aldığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Sındırgı Belediyesi destekleriyle düzenlenen “Mimari Tasarım VI Proje Sergisi Sındırgı’da Jeopark Düzenlemesi” adlı sergi ziyaretçilerin de beğenisini topladı.

Unesco tarafından tescillenen doğal oluşumların yer aldığı İDA MADRA Jeopark Sındırgı Jeosit Alanının konu alındığı öğrenciler tarafından hazırlanan konaklama ve müze konseptli projeler sergilendi. 90 öğrencinin projelendirme çalışmasına katıldığı bitirme projesinde en yüksek notu alan 17 proje görücüye çıktı. Öğrenciler hazırladıkları projeleri ziyaretçilere tanıtma imkânı buldu.

Projenin akademik yönden katkısının yanı sıra bölgeyi tanımaya da imkân sağladığını belirten öğrenci Kısmet Erdem, “Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hocalarımız bize birçok şey kattı bu proje hakkında. Sındırgı’yı tanıtmamızı sağladılar. Balıkesir merkezde yaşıyoruz, okumaya geldik birçok farklı şehirlerden, Balıkesir’in diğer çevre yerlerini de tanımak gerçekten bize çok şey kattı“ şeklinde konuştu.

Mimarlık Fakültesi öğretim görevlisi Osman Zeki Şahin “ Bu projemiz güz döneminde dördüncü sınıfların bitirmeden önceki son projesi. Proje alanını Sındırgı Hisaralan bölgesinde, turizm amaçlı kullanılan doğal sit alanında gelen ziyaretçilerin konaklayabileceği, ayrıca, tescilli ve doğal olarak sergilenebilecek doğal kayaçların, müze konsepti ile müze otel olarak planladık. Burada sergilenen projeler burada en çok notu alan, 17 öğrencimiz vardı, 90 öğrenci içerisinde. Onların proje sergisidir. Başkan beye teşekkür ediyoruz, bize ve çocuklara böyle bir imkânı sundukları için“ dedi.