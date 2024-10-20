SARSILMAZ, Türk savunma sanayiinde bir ilke daha imza atıyor. SAHA EXPO’da yerli ve milli üç ürünüyle ilk kez görücüye çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Savunma sanayisinin lider markası SARSILMAZ, 22-26 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda mühendislik harikası ürünleriyle sahne alacak.

Tabancalar, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, uzaktan komutalı silah kuleleri, silahlı robot ve silah sistemlerinden oluşan geniş ürün yelpazesiyle SAHA EXPO’daki yerini alacak olan SARSILMAZ, savunma sanayinde Türk mühendislik ve üretim gücünün geldiği aşamayı da gözler önüne serecek

Bu yıl SAHA EXPO’da üç yeni ürünüyle dikkat çekecek SARSILMAZ, yerli ve milli mühendislik harikası olan Türkiye'nin ilk insansız silahlı robotu, teknolojideki değişime paralel olarak yüzde 100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen yeni özellikleriyle gelecek stratejisi olan otonom silah sistemlerine odaklanma hedefinin göstergesi olarak ziyaretçilerin karşısına çıkacak. SARSILMAZ’ın 150 yılı aşan mühendislik deneyimi ile modern tasarımlı yeni tabanca serisini de meraklılarının ilgisine sunacak.