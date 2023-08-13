Balıkesir’in Balya ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı. Çıkan yangında ormanlık alanda bulunan arı kovanları zarar gördü.

Balya’nın Hacıhüseyin Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına arozözler, su ikmal araçları, su tankerleri, dozerler, helikopterler ve çok sayıda orman ve itfaiye personeli ile müdahale edildi. Çıkan yangında yaklaşık 30 dönüm anız ve ormanlık alan zarar görürken, orman alanında bulunan arı kovanları da zarar gördü. Yangın ekiplerin hızlı ve güçlü müdahalesi ile kısa sürede kontrol atılana alınarak soğutma çalışmalarına başlanıldı.