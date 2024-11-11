Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde tek taraflı trafik kazasında aynı aileden olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar 112 Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Olay, sabaha karşı Altıeylül ilçesi Çevreyolu İzmir istikameti Yağcı Otomotiv önünde meydana gelen tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayı gören vatandaşları 112 Acil Arama merkezini araması sonrası Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından kazaya müdahale edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan araç içinden aynı aileden olmak üzere İ. E. G. , A. G. , Z. G. , H. E. G. , H. S. G. , A. A. G. isimli vatandaşları yaralı şekilde sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.