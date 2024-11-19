Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BTT Mobil uygulamasıyla toplu taşıma deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Cep telefonlarına indirilen uygulama sayesinde tek tıkla Balkart bakiyesi yüklenerek, online vize ve abonman işlemleri yapılabilecek.

Kentte halkın taleplerine anında cevap vererek kesintisiz ulaşım imkânı sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. teknolojinin getirilerini de halkın ihtiyaçları için kullanıyor. 7 aylık süreçte 86 kırsal mahalleye ulaşım hizmeti sağlayan BTT, 28 yeni hat ile vatandaşların ulaşımını da kolaylaştırdı. Son dönemde kırsal mahallelere ulaşım ağını genişleten ve yeni hatlar açan BTT, şimdi de teknolojik yeniliklerle vatandaşların hizmetinde. Ulaşıma yenilikçi çözümler getiren Balıkesir Toplu Taşıma “BTT Mobil” uygulamasını yenileyerek Balkart bakiyelerinin kısa sürede kolaylıkla yüklenmesini sağlıyor.

Yetersiz bakiye derdine son

Aynı uygulama üzerinden öğrenciler için online vize ve online abonmanlık işlemleri de kısa sürede rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Bitmeyen kart uygulamasını hizmete sunan BTT, online işlemler sayesinde Balkart para yükleme sistemini kolaylaştırdı. Kredi kartı ile otomatik yükleme talimatı verilerek belirlenecek olan alt limit sayesinde kart bakiyesi bitmeden, vatandaşlar kesintisiz ulaşım imkânından yararlanabilecek.

Öğrencilerin hayatı kolaylaşıyor

BTT Mobil uygulamasındaki online vize ve online abonmanlık sistemi, öğrencilerin ulaşım hizmetlerinden rahat ve konforlu bir şekilde yararlanabilmelerini de sağlıyor. Telefonlara indirilen BTT Mobil uygulamasından kartlarım sekmesi tıklanarak Balkart seçiliyor. Vizeleme işlemi gerektiğine dair çıkan uyarı tıklandığında öğrenciler kredi kartı ile ödeme yaparak vize işlemini kısa süre içerisinde tamamlayabiliyor. Aynı sitede abonmanlık işlemi gerektiğine dair çıkan uyarı tıklanarak, kredi kartıyla gereken ödeme yapılıp aylık abonman işlemi de kolaylıkla tamamlanabiliyor. Halkın, mobil ödeme noktalarına giderek zaman kaybı yaşamalarının önüne geçmek isteyen BTT’nin bu uygulaması vatandaşlar ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.