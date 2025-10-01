Pendik Belediyesi öncülüğünde, 46 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle "Pendik’ten Gazze’ye Gönül Köprüsü" programı düzenlendi. Global Sumud Flotilla’sında bulunan Akademisyen - aktivist Ayçin Kantoğlu düzenlenen programa görüntülü bağlanarak Sumud filosunun yolculuğundaki son gelişmeleri katılımcılara aktardı. Düzenlenen kampanya kapsamında 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Pendik Belediyesi’ne bağlı 11 sosyal tesisin üç günlük geliri Gazze’ye aktarılacak. Bunun yanı sıra Pendikli esnaflar da aynı tarihlerdeki bir günlük kazançlarını bağışlayarak kampanyaya destek olacak. Böylelikle hem belediye hem de esnaf el ele vererek, Gazze’de yaşanan insanlık dramına karşı güçlü bir dayanışma örneği sergileyecek.

"Gazze’nin iman dolu kokusunu duyuyoruz"

Global Sumud Flotilla’sından görüntülü olarak Pendikler’e seslenen Akademisyen Ayçin Kantoğlu, "Ablukayı mutlaka kırmak istiyoruz. Yorgunuz ama heyecanlıyız. Gazze’nin iman dolu kokusunu duyuyoruz. İnşallah ablukayı kırmak, orada bizi hasretle bekleyen kardeşlerimize beraberimizde taşıdığımız yardım malzemelerini ulaştırmak istiyoruz. Bu gece itibariyle biz eşlik eden donanma gemileri geri dönecekler. Başımıza bir saldırı gelebilir mi ya da bir müdahale olabilir mi? sorusu daha da ciddiyet kazandı. Böyle bir saldırının ya da müdahalenin uluslararası hukuka göre bir suç olduğunu biliyoruz. Bu vakte kadar bundan korkmadık, bundan sonra da korkacak değiliz. Mutlaka Gazze sahiline ulamak için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz" dedi.

"11 sosyal tesisimizin 3 günlük geliri Gazze’ye"

Pendik’ten Filistin’e gönül köprüsü programında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik, her zaman hassasiyetin en üst düzeyde olduğu ilçelerden biri olarak öne çıkmıştır. Bu hassasiyetle ‘Pendik’ten bir gönül köprüsü kuralım, Gazzeli kardeşlerimize yardım ve destek olsun’ düşüncesiyle bir platform oluşturduk ve bir çalışma başlattık. Amacımız, oradaki açlık ve susuzluk çeken kardeşlerimize bir nebze de olsa destek vermektir. Bu noktadan hareketle ilk kampanyamızı başlatıyoruz. Pendik Belediyesi olarak 11 sosyal tesisimizin üç günlük ciro gelirini Gazze’ye aktaracağız. Elbette bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak bu destek, oradaki kardeşlerimize manevi bir güç olacak. Hep birlikte onların yeniden ayağa kalkmalarına vesile olacağız" diye konuştu.

"Mescid-i Aksa’nın da zincirleri kırılacak, Filistin özgürleşecek"

Başkan Ahmet Cin konuşmasının devamında, "Nasıl ki bir zamanlar Taksim’de cami yapılamaz dediler ama yapıldı. Ayasofya’nın zincirleri kırılamaz denildi ama kırıldı. İnanıyoruz ki Mescid-i Aksa’nın da zincirleri kırılacak, Filistin özgürleşecek ve Müslümanlar orada hâkim olacak. Biz bu inançla yola çıktık ve bu inançla devam edeceğiz. Hak ile batıl mücadelesi kıyamete kadar sürecek. Biz ise her zaman Hakk’ın yanında olacağız. Buradan sizlere sesleniyorum: Bu desteği kendimiz için vermemiz gerekiyor. Çünkü Gazze’deki kardeşlerimiz imanlarıyla, direnişleriyle zaten kendilerini kurtardı. Asıl biz, kendi vicdanımızı kurtarmak için bu desteği vermeliyiz. Programa katılımlarınız ve destekleriniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gazzede yaşananlar dünya için utanç meselesidir"

Düzenlenen programda konuşan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, "Bir Müslüman kardeşimizin eline diken battığında nasıl hissediyorsak, bugün Gazze’de yaşananlar da aynı acıyı kalbimizde hissettiriyor. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bütün dünyaya ifade ettiği gibi, orada diken batmıyor; her gün onlarca müslüman kardeşimiz, masum çocuk, kadın ve sivil hayatını kaybediyor. Gazze, bütün dünya için bir utanç meselesidir. Biz burada Pendik olarak, Belediye Başkanımız Ahmet Cin’in de ifade ettiği gibi, geçmişte her sınavı başarıyla geçmiş, her afette yardımlaşmayı en güzel şekilde ortaya koymuş bir ilçeyiz. Şimdi ise belki de en kıymetli yardımı, Gazze’ye gönül köprüsü kurarak oradaki masum insanlara ulaştıracağız. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen programa, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Cüneyt Battal, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve Pendikli vatandaşlar katıldı.