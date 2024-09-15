Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Misya Havacılık ve Uzay Teknolojileri Topluluğu, TEKNOFEST 2024 Roket Yarışmaları Finalleri’nde ilk atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Öğrencilerin attıkları roket 5 bin metre irtifaya ulaştı.

Topluluk Akademik Danışmanı Prof. Dr. Ayhan İstanbullu ve Şİ-RA Roket Takım Danışmanı Doç. Dr. Fatih Balıkoğlu koordinatörlüğünde Aksaray’daki final yarışmalarında 2 takımla birlikte mücadele veren öğrenciler, ilk atışlarında 5 bin metre üstü irtifaya çıkmayı başardı.

860 takımın başvurduğu TEKNOFEST Roket Yarışması’nda yüksek irtifa kategorisinde dan 80 takım arasından iki takımıyla birlikte 12 takımın yer aldığı finale kalan Misya Topluluğu, ikinci atışını da ikinci atışlarını da ŞİRA Roket takımı ile gerçekleştirecek.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Aksaray’da gerçekleştirilen atışları izleyerek, yarışmada mücadele veren takımlarla bir araya geldi.

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de Roketsan’ın vizyonunu anlatarak işe alım süreçleri hakkında bilgi verdikleri Balıkesir Üniversiteli öğrencilere tavsiyelerde bulundu.