Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan yılbaşı temalı yapay çam ağacı, özellikle çocukların ilgisini çekerken, meydandaki ışıklandırmalar Bandırma’nın dört bir yanından gelen vatandaşlar için adeta görsel bir şölen sundu. Belediye Nikah Salonu önünden başlayarak ilçenin işlek caddelerine kadar yayılan süslemeler, yılbaşı ruhunu doyasıya yaşattı.

2024’ün son saatlerinde meydana toplanan vatandaşlar, geri sayımı hep birlikte yaparak saatler 00.00’ı gösterdiğinde büyük bir coşkuyla 2025’i karşıladı. Vatandaşlar, birbirine iyi dileklerde bulunarak ve sevdikleriyle birlikte eğlenerek yeni yılın mutluluğunu paylaştı.

Bandırma Belediyesi’nin organizasyonuna katılan vatandaşlar, hazırlıklardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, 2025’in barış, sağlık ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.