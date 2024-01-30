Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, sigorta sektöründeki önemli sorunlara dikkat çekerek, sektöre destek çağrısında bulundu.

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, günümüzde ekonomik istikrar ve güvenliğin temel unsurlarından biri haline gelen sigorta sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekti. Sigorta acentelerinin karşılaştığı zorluklar arasında komisyon oranlarındaki düşüş, nitelikli personel eksikliği ve kaçak işletmelerin tehdit öne çıkıyor. Yılmaz, sigorta acentelerinin sektördeki işleyişin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, şu ana sorunlara işaret etti: Sigorta acentelerinin gelirlerinin büyük bir kısmının komisyonlar üzerinden sağlandığını belirten Yılmaz, son yıllarda sigorta şirketlerinin düşük komisyon oranları uygulamasının acentelerin gelirlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Bu durumun acentelerin sürdürülebilir faaliyet göstermelerini zorlaştırdığını ifade etti. Sektörde nitelikli personel eksikliğinin ciddi bir sorun olduğunu belirten Yılmaz, bu durumun sigorta acentelerinin verimliliğini düşürdüğünü ve hizmet kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca, deneyimli personel bulma konusundaki zorlukların sektörün gelişimini engellediğini ifade etti.

Y ılmaz, sektördeki en büyük sorunlardan birinin kaçak işletmelerin varlığı olduğunu belirterek, bu işletmelerin sektörün itibarını zedelediğini ve tüketicilerin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu ifade etti. Kaçak işletmelerle mücadele edilmesi ve yasal düzenlemelerin sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Başkan Yılmaz, Bandırma Ticaret Odası olarak üyelerinin taleplerine cevap vermek adına ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, kaçak işletmelerin tespiti konusunda üyelerin şikayetlerini ilgili mercilere ulaştırarak sektörün sürdürülebilirliği ve gelişimi için çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca, sigorta acentelerinin sorunlarının çözümüne yönelik paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ve sektörün geleceği için çaba göstermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.