Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde, Bandırma Belediyesi’ne ait araçta seyir halindeyken yangın çıktı.

Bursa-Çanakkale Yolu’nda Bandırma Belediyesi’ne ait 10 AAZ 05 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek yangına ilk müdahaleyi sağladı, ancak bu çaba yeterli olmadı. Hızla yayılan alevler, kısa sürede bütün aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi.