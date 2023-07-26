Balıkesir'de Bandırma Belediyesi, yaz tatilindeki çocukların sosyalleşirken kaliteli zaman geçirebilmeleri amacıyla, ücretsiz “Çocuk İş Atölyesi” etkinlikleri gerçekleştiriyor.BALIKESİR (İGFA) - Bandırma Belediyesi, insan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği “Çocuk İş Atölyesi” ile kentte yaşayan çocukların yüzünü gülümsetmeye devam ediyor.

Yaz tatilindeki çocukların eğlenip sosyalleşirken, aynı zamanda da hayal güçlerini canlandırabilecekleri ve çeşitli becerilerini ortaya çıkarabilecekleri atölye çalışmaları büyük ilgi görüyor. Robotik kodlama ve ahşap beceri atölyeleri ile çocuklar hem teknolojiyle tanışıyor hem de el becerilerini keşfediyorlar.

Etkinlikler, deneyimli ve uzman eğitmenler eşliğinde düzenleniyor. Robotik kodlama atölyesinde çocuklar, temel programlama kavramlarını öğrenirken kendi robotlarını tasarlamayı ve onları hareket ettirmeyi öğreniyorlar. Ahşap beceri atölyesinde ise el işi ve tasarım yeteneklerini geliştirerek çeşitli ahşap ürünler yapma şansı buluyorlar.

Ebeveynler, çocuklarına bu fırsatı sunan Bandırma Belediyesi'ne teşekkür ederken, çocuklar da bu etkinlikler sayesinde unutulmaz bir yaz tatili geçiriyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Minik yavrularımızın eğlenirken öğrenmelerini sağlayarak kaliteli zaman geçirmeleri adına Maker Karavan’ı Bandırma’ya getirdik. Öncelikli misyonlarımızdan biri de eğitim, bilim ve sanatın rehberliğinde, her bir çocuğumuzun yeteneklerini ortaya çıkarmak ve onları olabildiğince çok desteklemektir. Her bir yavrumuz hem aileleri hem de bizler için çok değerlidir. Onları temeli güçlü yarınlara hazırlamak hepimizin ortak düşüncesidir,” ifadesinde bulundu.

Maker Karavan, İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara kapılarını açıyor. 24-25-26-27 Temmuz’da Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Maker Karavan, 28 Temmuz’da Edincik Meydanı’nda ve 29 Temmuz’da ise Aksakal Meydanı’nda olacak.