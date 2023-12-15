Balıkesir’in Bandırma İlçesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bandırma Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, "Düdüklüde Kıymalı Bamya" oyununu Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüler için sahneledi. Tiyatro oyunu, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla özel bir etkinlik olarak gerçekleşti.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, desteklerinden dolayı Bandırma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Adem Bulut, Metin Gökçek, Ceza İnfaz Savcısı ve kurum idare memurları ile ulaşım desteği sağlayan Bandırma Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.