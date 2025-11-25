

Olay İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Ekrem B. Yemekhanede yemek yediğini sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Olayı gören işçiler 112'ye haber verdi. Olay yerine 112 ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İşçi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümü şüpheli bulunan işçinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ