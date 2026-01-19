Edinilen bilgilere göre, metruk binada yaşayan vatandaşın sobayı yakması sonucu soba kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun duman oluşurken, içeride bulunan kişi dumandan etkilendi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaş, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alırken binada soğutma çalışmalarını sürdürdü.

Yangının çıkış sebebinin soba kaynaklı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.