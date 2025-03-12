Ramazan ayının gelmesiyle birlikte fırınlar ve büfelerde Ramazan pideleri yerini aldı. Bandırma’da vatandaşlar, iftarda daha uygun fiyatlı pide almak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Fırıntaş Büfeleri ’nin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Fırıntaş, bu yıl 350 gram kare Ramazan pidesini 15 liradan satışa sunarken, Türkiye Fırıncılar Federasyonu’nun belirlediği fiyat doğrultusunda fırınlarda 370 gram pide 30 liradan, 350 gram pideyi ise 25 liradan satılıyor. Fırın fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlar, bütçelerine uygun olan Fırıntaş pidelerini tercih ediyor. Geçtiğimiz yıllarda da piyasa fiyatlarının altında pide satışı yapan Fırıntaş, 2023’te 350 gram pideyi 5 liradan, 2024’te ise 7,5 liradan satışa sunmuştu.

Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Bandırma’daki çeşitli noktalarda bulunan Fırıntaş Büfeleri önünde iftara saatler kala oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti. Vatandaşlar, daha uygun fiyatlı pide alabildikleri için memnun olduklarını ancak dakikalarca sıra beklemekten de şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Ramazan boyunca Fırıntaş büfelerinde en çok tercih edilen ürünler arasında Ramazan pidesi, somun ekmek, tam buğday ekmeği ve köylü ekmeği yer aldı. Yoğun talep nedeniyle bazı ürünlerin kısa sürede tükendiği belirtilirken, vatandaşlar özellikle iftar saatine yakın yoğunluğun arttığı görüldü.