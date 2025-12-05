Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli ile birlikte Bandırmaspor’un orta saha oyuncusu Tolga Kalender de ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Soruşturmanın bahis organizasyonlarına para akışı, bahis oynatma ve şike iddiaları çerçevesinde geniş kapsamlı olarak yürütüldüğü öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bandırmaspor cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.