Ligde geride kalan 12 haftada 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Kocaeli temsilcisi, İzmir ekibi Göztepe karşısında galibiyet arayacak. Sezona 10 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ancak son 2 haftayı mağlubiyetle kapatan Çayırova Belediyesi, sahasında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Başantrenör Gökhan Güney yönetimindeki takımda, zorlu karşılaşma öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yarın saat 16.30’da başlayacak müsabakayı, hakemler İbrahim Altıntaş, Hakan Gerey ve Barış Burak Durmuş yönetecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, basketbolseverler maça davet edilerek, "Taraftarımızla birlikte el ele yeni bir galibiyet serisine yürümek için buluşalım" ifadesine yer verildi.