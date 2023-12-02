Banka Müdürü Seçil Erzan, yüksek getiri vaadiyle fon kurarak aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Muslera gibi ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişiyi dolandırdı. Türkiye'de gündem olan olayla ilgili olarak yeni detaylar çıktı. Arda Turan'ın Erzan'ın müdür olduğu şubeden 33 milyon lira kredi çektiği belirlendi. Turan, o parayı da Seçil Erzan'a teslim etti ve bu süreci de bizzat Erzan yönetti. Peki, saatler içinde bu krediyi nasıl aldı? İşte ayrıntılar...

CNN TÜRK muhabiri Ümit Uzun canlı yayında şu detayları anlattı:

3 SAAT İÇİNE KREDİYİ NASIL ALDI?

"Bu bir WhatsApp yazışması. Arda Turan bizzat ifadelerinde şunu söylüyordu Seçil'le konuşmalarında; 'Ben senin için arsamı sattım, iş yerimi sattım. Kredi çekip sana teslim ettim.' İşte o kredi bu. 33 milyonluk bir krediden bahsediyoruz. Arda Turan yine bu krediyi Seçil Erzan'ın çalıştığı şubeden alıyor. Seçil Erzan bu süreci nasıl yönetti? 3 saat içerisinde krediyi nasıl aldı da Arda'ya teslim etti. Onunla ilgili bir banka iç kontrol sistemindeki yazışma var.

"NAKİTİ KALMAYINCA KREDİ FORMÜLÜ ÜRETİYORLAR"

Peki ne oluyor burada? 'Seçil Hanım merhaba' diyor. 3 sayfalık bir yazışma. 33 milyon liralık bir kredi alıyor. Bunun da sebebi şu. Seçil Erzan o döngüyü sağlayamıyor artık sıkışıyor. Sıkışınca da Arda Turan'dan bir nakit desteği sağlıyor. Arda'nın da artık nakiti kalmadığı için bir kredi formülü üretiyorlar. Bankadaki krediyle bunu çözeceklerini hesaplıyorlar ve sistem devreye giriyor. Seçil Erzan bir kredi ayarlıyor. 33 milyon liralık bir kredi. Bu kredi saha sonradan dolara çevriliyor. İşte o sırada da banka iç kontrol yetkilisi devreye giriyor. Hem para büyük hem de dolara çevriliyor. Banka iç kontrol görevlisi 'Ben Yetiş iç kontrolden. Arda Turan kredisi için rahatsız ediyorum. Toplantıdaymışsınız. Para şubeye gelmiş.'

Para şubeye geldikten sonra Seçil'le irtibat kuruyor. Ve soruyor nasıl bir işlem yapılacak diye. Bunu öğrenmeye çalışıyor. Seçil Erzan süreci şöyle yönetiyor; 'Şu an yatıyor hesaba, kredi tutarını elden ödeme yapacaklar, karşı bankadan. Dolar yatırıp TL olarak karşı bankaya kardeşinin hesabına göndermek ister' diye cevapla karşılık veriyor. Burada da krediye karşı banka soruyor. 'Konut mu alacak tapu var mı' onu soruyor. Seçil Erzan da 'Ne alacağını gizliyor. Bodrum'dan gayrimenkul alıyorum dedi. Biz konut kullandırmadık. İpotekli finansman kullandırdık' diyor. Arda Turan'ın adına bunları söylüyor.

"KENDİ SATIŞLARINDA BİR SORUN ÇIKTIĞI İÇİN ACİL KREDİ KULLANDILAR"

Konuşma devam ediyor. Banka görevlisi 'BDDK taahhütnamesini imzaladı mı?' diyor. Seçil Erzan da 'Evet' diyor. Tabii bunun netliği araştırılması gerek bir durum. 'Tapu beyan edilebilecek mi? diyor. İşte burayı da Seçil Erzan şöyle kurtarıyor; 'Tapuyu yapınca edecekler. Bu arada ipotek aldığımız gayrimenkulü satmak üzereler krediyi hemen kapatacaklar. Kendi satışlarında bir sorun çıktığı için acil kredi kullandılar. 10-15 güne kapanacak.'

3 SAATTE 33 MİLYON TL KREDİ

Yani 3 saat içinde, 33 milyon lira kredi bu yöntemle çekiliyor. Burada bankanın iç kontrol yetkilileri şüpheleniyor ve soruyorlar bu nasıl bir işlem diye. Sonunda da banka görevlisi ikna oluyor. Akabinde banka görevlisi, 'Tapu beyan edecek ise belirttiğiniz şekilde işlem yapabilir' diyor. Yüklü bir miktar para var. Karşılığında ne olacağını ısrarla soruyor. Seçil Erzan da müdür olduğu için kendi kefil oluyor aslında. 'Ben halledeceğim' diyor. 'Tapuyu aldığında beyan edebilecek' diyor.

Şimdi burada dolara çevirme diyaloğu var. Seçil Erzan dolandırıcılık sürecini dolar üzerinden yürütüyor. Hep milyon dolarlar konuşuluyor. 33 milyonu alacak Arda adına. Sonra onu dolara çevirecek, Arda'ya gönderecek. Sonra Arda da o parayı ona elden teslim edecek.

İşte burada o dolar işlemi yasal olmadığı için 'Biz TL'ye dönüyoruz değil mi?' diye iç kontrol ekibine soruyor. 'Yanlış yaptığımız işi çözelim' diyor. Akabinde de TL'ye çevrilip para Arda Turan'ın hesabına gidiyor. Arda Turan 33 milyonu yine Seçil Erzan'a teslim ediyor.

Arda Turan savcılık ifadesinde de bundan bahsediyor. 'Her şeyimi verdim. Hatta senin için kredi çekip sana verdim' dediği kredi tam olarak bu. O kredinin bankayla birlikte iç kontrole takılması, şüphe uyandırması üzerine banka yetkilisiyle Seçil Erzan arasında geçen diyalog bu. Arda Turan'ın kayıp paralarından biri bu. 7 milyon 500 bin dolar Arda Turan'ın alacağı var. Bu para ne oldu. Seçil aslında kasaya bir para alıyor. Onu sıkıştıran kişilere bu parayı dağıtıyor."