Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net döviz pozisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba ile başlayan üç günde 27 milyar dolara yakın azaldı.

TCMB bilanço verilerine göre, 21 Mart Cuma gününe ilişkin döviz satışları net döviz pozisyonunda 12.5 milyar dolar düşüşe neden oldu.

Önceki günlerde açıklanan verilere göre, gözaltının ilk günü olan 19 Mart'ta tutar 11.2 milyar dolar, 20 Mart Perşembe günü ise 3 milyar dolar olmuştu. Böylece üç günde net döviz pozisyonu yaklaşık 26.7 milyar azaldı.

Dolar 42 TL'yi görmüştü

Dolar/TL, aylardır devam eden sakin ve istikrarlı seyrin ardından çarşamba günü yeni rekor olan 42 seviyesine yükseldi ve TCMB'nin döviz satışının ardından günü 38 civarında tamamladı. Kur bugün de 38 civarında yatay seyrediyor.