Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün raporuna göre 2025 yılında 1,6 milyar insanın sürdürülebilir ve karşılanabilir barınmadan yoksun kalacak. Deprem coğrafyasında olan Türkiye’de güvenli barınma ihtiyacı daha da can yakıcı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ev satışları düşse de arsa satışları yükselişte ev sahibi olmak için hâlâ bir şans var: Endüstriyel konutİSTANBUL (İGFA) - Kirada yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz’da son bulmasıyla birlikte barınma ihtiyacıyla ilgili sorunlar daha çok tartışılır oldu. Özellikle de İstanbul gibi büyük şehirlerde bu sorun daha da şiddetli şekilde kendini gösteriyor.

Kira ücretleri artarken ev sahibi olmak da giderek zorlaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri de bunu kanıtlıyor. Buna göre, konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. 2024 Mayıs ayında ise, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu il, 18 bin 814 ile İstanbul iken, onu 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya izledi. En az satış ise, 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkâri illerinde yaşandı.

Barınma alanında da adeta yeni nesil kooperatifleri andıracak şekilde insanların bir araya gelerek arsa aldığı ve endüstriyel konut üretimi sayesinde uygun fiyata ev sahibi olabildiği yöntemler ilgi çekiyor.

Türkiye’nin ilk endüstriyel konut markası Homera, konut sahibi olmanın imkânsızlaştığı bu dönemde, Türkiye’de ve Avrupa’da geleneksel ev sahibi olma yöntemine bir alternatif getiriyor. Depreme karşı dirençli, yüksek enerji verimli ve çevre dostu olan Homera yapıları, müşterilerine istedikleri yerde, kişileştirilebilir, tek ya da çok katlı, farklı büyüklüklerde ve tasarımlarda anahtar teslim ev sahibi olma şansı sunuyor. “Fabrikadan Halka” anlayışıyla çelik taşıyıcı sisteminden mimari tasarım ve elektrik-mekanik projesine, iç mimarisine kadar her detayı planlayıp çözen hazır bir konut paketi sağlanıyor. Özellikle de insanlar bir araya gelip aldıkları arsaya, aynı anda 10-20 modüler çelik konut inşa ettiğinde, endüstriyel verimlilik sayesinde uygun maliyetle ve kısa zamanda ev sahibi olma olanağına kavuşuluyor.

BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ENDÜSTRİYEL KONUTLA MÜMKÜN

Homera, özellikle deprem bölgesinde bulunan ülkemizde güvenli binalar inşa ederken, sürdürülebilirliğe uygun yapı sistemlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan, fabrika ortamında yapı üretiminin öncüsü Consera’nın lokomotif markalarından biri. Consera Kurucusu Melih Şimşek, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde ilk sırada saydığı barınmanın, insanlar için hâlâ en önemli temel sorunlardan biri olduğunu vurguladı.

Sürpriz maliyetlerin olmadığı endüstriyel konut üretim yöntemi tüm dünyada barınma sorununu çözecek önemli bir adım olarak görülüyor. İnsanların bir araya gelmelerinden doğan gücü kullanarak, arsaları gerçek maliyetiyle aldığı ve 30-50 konut inşa ettirerek, bir şeyden çokça üretmenin getirdiği endüstriyel verimlilikten yararlandığı bu yöntem sayesinde oldukça uygun maliyete ev sahibi olma imkânı bulunuyor. Biz de hem konut krizine çözüm bulmak hem depreme dirençli yapılara kavuşmak hem de sürdürülebilir bir inşaatı ülkemize yaymak için yıllardır yapısal ve modüler çelik yapılarla ilgili üretimlerimize ve farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hollanda’da bir showroom’u bulunan Homera’nın yapıları, şimdiden Belçika, Avusturya ve Dominik’te kuruldu. Yeni nesil bir konut edindirme metodolojisi sunan Homera, projeleriyle Türkiye ekonomisine ve ihracata katkı sağlıyor. Ancak asıl amacımız depreme karşı güvenli çelik yapılar ve sürdürülebilir inşaat konusunda toplumu ve sektörü bilgilendirip geliştirmek.”