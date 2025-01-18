Yirmi yaş dişleri, çene yapısında yeterli alan olmadığı veya gömülü kaldığı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri, bu dişler zamanında tedavi edilmezse baş ağrısı, kulak ağrısı ve diş hassasiyeti gibi sorunların yanı sıra ölümcül enfeksiyon risklerine de neden olabileceği konusunda uyardı.

Yetişkin bireylerde toplamda 32 diş bulunurken, bunların 28’i çocukluk ve erken ergenlik döneminde çıkar, geri kalan 4 diş ise yirmi yaş dişi olarak bilinen dişlerdir ve gençlik döneminde ortaya çıkar. Çenenin en arka kısmında yer alan bu dişler, bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ağız, Diş ve Çene Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri, yirmilik dişlerin çene yapısına uyum sağlayamaması, diş etlerinde yeterli alan bulamaması veya gömülü kalması durumunda ağrı, apse ve rahatsızlık yaratabileceğini vurguladı. Ayrıca Nesiri, yirmilik dişlerin diğer dişlere baskı yaparak apse ve enfeksiyonlara sebep olabileceğini, enfeksiyon ilerledikçe vücudun bağışıklık sistemini zayıflatıp sepsis gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti.

Baş ağrısının nedeni olabilir

Diş etlerinde yeterli alan bulabilen ve olması gerektiği gibi çıkan yirmilik dişlerin herhangi bir rahatsızlık meydana getirmeyeceğini söyleyen Nesiri, bu alanın yeterli olmaması ya da dişin gömülü kalması durumunda sorunların baş gösterdiğini belirtti. Nesiri, bu sorunların komşu diş ve diş etlerinde ağrı, diş hassasiyeti, lenf bezlerinde şişkinlik, ağızda kötü koku, ağız açma kısıklığı, kulağa vuran ağrı ya da baş ağrısı şeklinde ortaya çıkabildiğini belirtti.

Ölümcül risk de barındırabilir

Gömülü diş sorunlarının özellikle 17-25 yaş aralığında kendisini gösterdiğini, sorun fark edilince mutlaka diş hekimine başvurmak gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Mobin Nesiri yirmi yaş dişlerindeki sıkıntıların, enfeksiyon durumunda hayati tehlike oluşturabileceğini vurguladı. Dişte görülen enfeksiyonun diş ve diş köklerinden sonra dişlere destek sağlayan kemiklere ilerleyebileceğini, hatta kana karışabileceğini söyleyen Nesiri, “Diş apsesinde ikincil meydana gelen komplikasyonlar ölümcül olabilir. Sepsis, her türlü enfeksiyona bağlı olarak gelişebilir. Yaşamı tehdit eden bu durumun tedavisine ne kadar erken başlanırsa organ hasarlarının önlenebilmesi olasığılı o kadar yüksektir” dedi.

Cerrahi müdahale hayat kurtarabilir

Dr. Nesiri, erken müdahalenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Yirmilik dişler, çene kemiğinde gömülü kaldığında genellikle cerrahi operasyonla alınır. Dişin röntgen görüntüleri dikkate alınarak kesi yapılır ve diş, parçalara ayrılarak çıkarılır. Operasyon sonrasında bölge dikişlerle kapatılır ve iyileşme süreci yakından takip edilir.”