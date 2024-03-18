Başakşehir’de, on bir ayın sultanı Ramazan dolu dolu yaşanıyor. 5 noktada devam eden Ramazan etkinliklerine yediden yetmişe tüm Başakşehirliler yoğun ilgi gösteriyor. Çocuk etkinliklerinden kitap fuarına, sohbetlerden konserlere kadar, birbirinden farklı etkinliklerle Başakşehirliler keyifli bir Ramazan geçiriyor.

Başakşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinliklerine ilçe sakinlerinin ilgisi büyük. İftarın ardından başlayan etkinliklerde yaklaşık bir saat boyunca çocuk şarkıları, Karagöz ve Hacivat, akrobasi gösterileri ile çocuklar gönüllerince eğleniyor. Başakşehir Kent Meydanı, Sular Vadisi, Şahintepe Spor Parkı, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı ile Altınşehir - Güvercintepe Millet Bahçesi Spor Parkı’nda teravih namazından sonra başlayan etkinliklere Başakşehirliler yoğun ilgi gösteriyor.

Başakşehirliler hafta sonunu fırsat bildi

Hafta sonunu fırsat bilen Başakşehirliler, ilçenin 5 farklı noktasında düzenlenen Ramazan etkinliklerine adeta akın etti. Nur Haktan, İbrahim Karaoğlu, Sıtkı Arslanhan, Bekir Develi, Sedat Anar, Ender Doğan, Recep Demirkaynak, Ahmet Bulut, Alper Kış, Münir Arıkan, Dursun Ali Erzincanlı, Mustafa Demirci, Hüseyin Yazan, Ahmet Yenilmez ve Fatih Koca ile Grup Genç, Grup Dergâh, Grup Yürüyüş ve Mehteran Takımı, Başakşehirlilere keyifli bir hafta sonu yaşattı. Başakşehir Kent Meydanı’nda kurulan Kitap Fuarı’na kitap kurtları yoğun ilgi gösteriyor.