Başiskele Belediyesi, ilçede spor faaliyetlerini sürdüren 15 amatör spor kulübüne ve sporculara malzeme desteği sağladı.

Başiskele Belediyesi tarafından ilk olarak 2021 yılında başlayan "Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği Töreni" bu yıl Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarıyla başlayan programda konuşan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Kocaeli’de ve Başiskele’de yapılan spor yatırımlarına dikkat çekerek, "Her türlü zorlu şartlarda dahi amatör spor kulüplerimizi hatırlayarak malzeme desteğinde bulunduğu için Başkanımız Yasin Özlü’ye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun belediyelerimiz, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız kulüplerimizin istekleri üzerine bu destekleri veriyorlar. Tüm benliğimizle ve tüm birimlerimizle gençliğe en iyi hizmeti vermekteyiz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak, gençlerimizin kendilerini geliştirebilmelerini sağlamak, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri için, onlara her türlü desteği veriyor ve gece gündüz demeden tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Hep sporun içinde bulunduk"

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, spora amatör kaleci olarak başladığını, Kağıtspor’da profesyonel yöneticilik yaptığını belirterek, her zaman spor camiasının içerisinde ve destekçisi olduğunu söyledi. Özlü, "Bizler belediye başkanlığı görevimize geldiğimizden bu yana hatta biraz daha evvel zamana gidersek profesyonel yöneticilik hayatım boyunca hep sporun bir kenarından tutarak spora ve sporcularımıza destek olduk. Kariyerimde önemli gördüğüm işlerden bir tanesi de spor yöneticiliği. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nde uzun bir süre yöneticilik yaptık. Bu kentin sporuna katkı sağlamaya çalıştık. Ardından Türkiye Atletizm Federasyonu’nda görev aldık. Diğer federasyonlarda şehrimizi temsil etme görevinde bulunduk. Futbolun içinde de bir Yuvacık Spor Kulübümüzde yedek kaleci olarak görev aldık. Gençliğimizde futbol oynadık. İlk maçımı Kullarspor’a karşı oynadım ve ilk golü de Kullarspor’dan yedim. Bunlar çok güzel hatıralar tabii ki. Biz hep beraber büyüdük, sporun içinde bulunduk" diye konuştu.

Özlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim ilçemiz spor kulübü bakımından zengin bir ilçe. 15 amatör spor kulübümüz var. Bunlar ağırlıklı olarak futbol dalında faaliyetlerini sürdürüyor. Benim de bir futbol sevdalısı olmam dolayısıyla bu takımlarımızı desteklemek benim de hoşuma gidiyor. Özellikle gençlerimizin spor yapması, kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve zinde bir yaşam sürmesi ve geleceğe hazırlanması noktasında futbol ile onlara ulaşmanın çok güzel bir araç olduğu inancındayım. Fakat bu yetmez. Bizim gelecek yıllardaki hedefimiz futbolun dışında diğer amatör branşlarda da Başiskelemiz’in sporcularını çıkarmak. Güreş, karate, jimnastik ve masa tenisi gibi bireysel spor branşlarında da Başiskele’mizi temsil eden gençlerimizin, sporcularımızın olmasını istiyoruz"

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye genç sporcular tarafından teşekkür çiçeği takdim edildi.