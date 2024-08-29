Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, 30 Ağustos’ta İstanbul Yenikapı’da gösteri uçuşu yapmaya hazırlanıyor. 13 kişiden oluşan SOLOTÜRK Gösteri Ekibinin, dünya havacılık tarihinde kendilerine patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası var. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları savaş pilotu olma özelliğini de taşıyor. Hava Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, “Bizi Dünyadaki diğer akrobasi timlerden ayıran en önemli özelliğimiz savaş pilotu olmamız. Aktif olarak bütün harekatlara, operasyonlara en ön safa da katılıyoruz. Gösterimizi 27 dakika icra edeceğiz. Bu da dünya da gösteri anlamında tek uçak icra edilen en uzun sürelerden biri. Özel bir gösteri paketi hazırladık. Aralara yeni bazı hareketler koyduk. 30 Ağustos coşkumuzu bizlerle beraber yaşamak için Yenikapı Meydanı’na tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza attı. Dünya havacılık tarihinde kendilerine ait patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası var. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları, savaş pilotu olma özelliğini de taşıyor. Pilotlar harekatlara ve operasyonlara katılıyorlar. Ay yıldızı, gövdesinde gururla taşıyan SOLOTÜRK ekibi 13 kişiden oluşuyor. SOLOTÜRK’ün gösterisi sırasında, müziğin başında Basın ve Halkla İlişkiler Astsubayı Muhammet Bölükbaşı olurken, Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Üsteğmen Şükrü Alper Şen de gösterileri halka anlatıyor. Gökyüzünün asil kartalları olarak adlandırılan kahraman SOLOTÜRK pilotları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102’nci yıl dönünde İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule, Yenikapı Meydanı’nda vatandaşları nefes kesici şovlarla buluşturmaya hazırlanıyor. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı yaşadığı heyecanı anlattı.

“Çılgın Türkler, ne demek olduğunu SOLOTÜRK gösterisiyle bütün dünyaya duyuruyoruz”

SOLOTÜRK kol komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, “Biz halkımızı temsil ediyoruz. Halkımızın arasından çıktık. Bu görev bize tebliğ edildi. Halkımızın damarlarında akan deli kanı taşıyoruz. Çılgın Türkler, ne demek olduğunu SOLOTÜRK gösterisiyle bütün dünyaya duyuruyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Dünya havacılık tarihinde, bize patentli hareketlerimiz var”

Gösteri esnasında yaptıkları manevralardan bahseden Bakıcı, “Dünya havacılık tarihinde, bize patentli hareketlerimiz var. SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası. Benim en çok sevdiğim, yavaş uçuş manevramız. Dünya da F-16’yı en düşük süratle uçuran ekip, biziz SOLOTÜRK ailesi olarak. Deniz seviyesinde 90,95 Knotlara kadar sürati düşürebiliyoruz. 170, 180 kilometre saatlere tekabül ediyor, bu sürat. Neden bu manevrayı çok seviyorum? Çünkü halkımızı selamlarken düşük süratli geçtiğim için halkımızla göz teması kurabiliyorum. Gösteriden sonra alana tekrar gidersem siz önde bizi takip ediyordunuz, diyorum” şeklinde konuştu.

“Her hareketimiz için farklı bir müzik kullanıyoruz”

SOLOTÜRK ekibinden söz eden Binbaşı Murat Bakıcı, “SOLOTÜRK ailesi 13 kişilik bir ekipten oluşuyor. 2 pilottan oluşuyoruz. Ben birinci pilotuyum, 2’inci pilotumuz Yasin Dikkule, Basın Halkla İlişkiler Subayı Alper Üsteğmenim ve Basın Halkla İlişkiler Astsubayımız var Muhammed Astsubayım. Alper Üsteğmenimin görevi SOLOTÜRK’ün sesi. Ona SOLOTÜRK’ün yeryüzündeki sesi demeliyim, çünkü ayakları yere basıyor. Bizi, gösterilerde hareketlerimizi ve Türk Hava Kuvvetleri’nin özelliklerini anlatıyor. Muhammed Astsubayım hem bizim fotoğrafçımız hem de müziklerimizle uğraşıyor. Her hareketimiz için farklı bir müzik kullanıyoruz. Arkamda gördüğünüz gizli kahramanlarımız var. Herkes kendi biriminin uzmanı. SOLOTÜRK’ümüzü, F-16’mızı sıfır hata ile hazırladılar.” diye konuştu.

“Gösteride de sıfır hatayla Tük milletinin gücünü gösteriyoruz”

Gösteri öncesi yapılan hazırlıklardan bahseden SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı, “Her yerin coğrafi yapısı, iklimsel yapısı farklılık icra ediyor. Gerek yurt dışı gerek yurt içi. Her bölgeye özel hazırlıklar yapıyoruz. Her bölgenin irtifası, manya değerleri, bölgedeki binalar, manyalar önem arz ediyor. Bunları çıkartıyoruz. Harita üzerinden çalışıyoruz. Biz gösteriden, provadan önce çevre tanıma uçuşu icra ediyoruz. Yenikapı’da çevre tanımı uçuşu icra ettik. Manyalara baktık. Baz istasyonlarını, yüksek gerilim hatlarını, bizim gösterimizi engel teşkil edebilecek tehditleri çıkardık. Provada da bunu pekiştiriyoruz. Gösteride de sıfır hatayla kusursuz bir şekilde Tük milletinin gücünü gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemli diğer özelliğimiz savaş pilotu olmamız”

Savaş pilotu olduklarını vurgulayan Bakıcı; operasyonlara, harekatlara da katıldıklarını ifade ederek

“Bizi dünyadaki diğer akrobasi demo timlerden ayıran en önemli diğer özelliğimiz ise biz pilotların aynı zamanda savaş pilotu olmamız. Aktif olarak bütün harekatlara, operasyonlara en ön safhada katılıyoruz. Bu ruhu da gösterimizde ortaya koyuyoruz. Bakım ekibimiz de sadece gösteri uçağını hazırlamıyorlar, onlar da aynı zamanda savaş şartlarında görev yapan muharip personel. Gösterimizi 27 dakika icra edeceğiz. Bu da dünyada gösteri anlamında tek uçak icra edilen en uzun sürelerden biri. Bu da bize ait, bunun da gurunu yaşıyoruz. Daha önceden bunu gerçekleştirdik. 30 Ağustos’ta da bunu perçinleyeceğiz. Özel bir gösteri paketi hazırladık. Aralara yeni bazı hareketler koyduk. Yeni bir sunum hazırladık. 30 Ağustos coşkumuzu bizlerle beraber yaşamak için Yenikapı Meydanı’na tüm halkımızı davet ediyorum. Ben semalardan halkımızı saygıyla ve sevgiyle selamlayacağım. Ekibim yerde güzel sunumuyla, müzikleriyle, yönlendirmeleriyle de adeta airshow havasında şov icra edeceğiz” dedi.