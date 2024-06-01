Başiskele’de Paşadağ Mahallesi’nde bulunan 800 metrekarelik çocuk oyun parkı baştan sona zeminiyle birlikte yenilendi.

Başiskele Belediyesi, çocukların daha güzel bir ortamda eğlenerek vakit geçirebilmeleri için ilçedeki parkların bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların talepleri ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda kente yeni oyun parkları kazandıran, yenileme çalışmaları yapan Başiskele Belediyesi, son olarak Paşadağ Mahallesi Orkide Sokak üzerinde yer alan 800 metrekarelik çocuk oyun parkını baştan sona zeminiyle birlikte yeniledi. Beton zemini yeniden atılan ve oyun gruplarının hepsinin yenileriyle değiştiği parka, çocukların daha güvenle oynayabilmeleri için zemini kauçuk ile kaplandı. Parkın bitkisel toprak tesviyesi de yapıldı. Rengarenk görünümü ve yepyeni oyun gruplarıyla estetik görünüm kazanan parkta çocuklar yeniden güvenle oynamaya başladı.