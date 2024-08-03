Türkiye’nin buharla çalışan ilk mermer fabrikası olarak 1912 yılında kurulan ‘Marmara Mermer Taş Fabrikası’nda incelemelerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehir için büyük bir kültürel değere sahip olan fabrika yerleşkesinin geleceğe kazandırılması için mülk sahipleri ve kurumlarla görüşmeler sağlayacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Türkiye’nin en büyük mermer rezervlerine sahip Marmara Adası’nı ziyareti sırasında eski Mermer Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Türkiye’nin buharla çalışan ilk mermer fabrikası olarak 1912 yılında kurulan ‘Mermer Taş Fabrikası’ 1970’lerden günümüze terk edilmiş durumda bulunuyor. Çok büyük bir alanı kaplayan mermer fabrikası yerleşkesinde; o günkü sahipleri Mehmet Efendi’nin evi, ofisler, mutfak, işçi lojmanı gibi çeşitli yapılar ve de Mehmet Efendi’nin de gömülü olduğu, fabrikadan çok daha eski döneme tarihlenen bir Osmanlı mezarlığı yer alıyor.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Yalnızca ülke sanayi tarihinde değil, aynı zamanda yapıların mimarisi ve halen yerinde bulunan makineleriyle Marmara Adası ve Balıkesir için büyük bir kültürel öneme sahip olan fabrika yerleşkesi birkaç yıl içerisinde onarım, güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılmadığı takdirde yok olma tehlikesini barındırıyor. Fabrikanın; Marmara Adası ve Balıkesir için çok önemli bir kültürel miras olduğunu dile getiren Başkan Ahmet Akın, incelemelerinin ardından mülk sahipleri ve gerekli kurumlarla görüşülerek hak ettiği şekilde geleceğe kazandırılmasını sağlayacaklarını ifade etti. Doğal güzelliği ile de görenleri kendine hayran bırakacak mermer fabrikası yerleşkesi şu anda ziyaretçilere kapalı.

Mermer fabrikası Atatürk’ün desteğiyle büyüdü

1928’de Salih Sabri Karagözoğlu, fabrikayı satın aldığı yıllarda Ankara yeniden kuruluyordu. Bakanlıklar, istasyonlar, bütün binalar olduğu gibi mermer işleriyle yapılıyordu. Türkiye’de de tek mermer fabrikası vardı ve fabrika, henüz tam kapasite çalışmadığı için ihtiyacı karşılayamıyordu. Bu nedenle halen İtalya’dan Türkiye’ye mermer ithal ediliyordu. Salih Sabri Karagözoğlu konu hakkında Mustafa Kemal Atatürk ile görüşerek böyle bir fabrikanın faaliyete geçtiğini söylemiş ve Atatürk’ün desteğiyle tam kapasite çalışması sağlanarak İtalya’dan mermer ithalatı durdurularak tüm ihtiyacın Marmara Adası’ndaki bu fabrikadan temin edilmesini sağlanmış.