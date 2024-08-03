Nilüfer’de daha önceden açık olarak kullanılan Çamlıca pazar alanının üzeri kapatılarak yeni bir yaşam alanı oluşturuldu. İçerisinde muhtarlık, mahalle iletişim merkezi, tuvaletler, çay ocağı, bebek bakım odası gibi bir çok alanda hizmet veren tesiste ayrıca üst katında yeşil alan oluşturularak vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği bir alan bulunuyor.

Nilüfer Çamlıca Mahallesi’nde daha önce açık alanda kurulan pazar, üstü kapalı hale getirilerek hizmete açıldı. 2 Ocak 2023’te inşaatına başlanan proje tamamlandı ve temmuz ayı itibariyle hizmete girdi. Çarşamba günleri kurulan pazara ek olarak cuma günleri ise köylü pazarı kurularak üreticiden tüketiciye doğrudan satış gerçekleştirilen Çamlıca Kapalı Pazar alanı, 2 bin metrekare kapalı ve bin 741 metrekare açık alan olmak üzere toplamda 3 bin 741 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Pazar alanının yanı sıra bir yaşam alanı özelliği taşıyan tesiste muhtarlık, mahalle iletişim merkezi, tuvaletler, bebek bakım odası, çay ocağı ve zabıta ofisi bulunuyor. Pazar kurulmadığı günlerde ise bin 750 metrekarelik kapalı bu alan otopark olarak vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşların ve pazarcı esnafının güvenli ve hijyenik şartlarda alışveriş yapmasını sağlayan kapalı pazar alanı, modern görünümü ile öne çıkıyor. Pazar alanının üzerinde oluşturulan yeşil alanda ise vatandaşlar sosyal aktivitelerini gerçekleştirebiliyor.

“12 milyon 500 bin liraya mal edildi”

Açılış konuşmasında projenin detaylarından bahseden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Biz pazar alanından önce ‘yaşam alanı’ diyoruz. Çünkü burada muhtarlığımız, çocuk bakımı odamız, mahalle iletişim merkezimiz var. Burada haftada 2 gün pazar kuruluyor. Biri normal pazar, bugün ise köylümüzün kendi ürettiği ürünleri burada pazarlıyoruz. Dolayısıyla bizim köylü pazarlarımız da var, doğrudan üreticiden tüketiciye giden pazarlarımız da kuruluyor. Burasının üzeri açık bir pazardı, biz kapalı hale getirdik. 2 bin metrekaresi kapalı olmak üzere bin 741 metresi de açık olmak üzere 3 bin 741 metrekare bir alan kullanıyoruz. Üst kısmını yeşil alana çevirip, orada da insanların yaşam alanı oluşturmasını sağlıyoruz. Maksadımız daha nitelikli alışveriş merkezi oluşsun, daha iyi hizmet verilsin. Özellikle kış aylarında vatandaşlarımız daha sağlıklı bir alışveriş yapsın. Bizim 29 pazaryerimiz var, 11’ini sağ olsun bizden önceki arkadaşlar kapalı hale getirmiş. 2 tane daha kapalı hale gelecek pazarımız var. Kültür Mahallesi ve Ataevler’deki Pazar alanlarımız da yakın bir zamanda kapalı hale gelecek. Bu inşaatın toplam maliyeti 12 milyon, 500 bin liraya mal edildi ve bir buçuk yıl gibi bir sürede de tamamlandı” dedi.

Kullanım çeşitliliği ile örnek bir tesis

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in daveti üzerinde açılışa katılan dışişleri eski bakanı Murat Karayalçın, “Eski bir belediye başkanıyım ve her belediye hizmetinin açılışında bulunmak gerçekten benim için çok heyecan verici. 30 yıl önce belediye başkanlığı yapmıştım ama bugün de heyecan duyuyorum. Çok önemli bir tesis, gerçekten tüm yönleriyle önemsenmesi gereken bir hizmet alanı. Çarşamba ve cuma pazarlarıyla ayrı, üstünün kullanışıyla ayrı örnek bir tesis. Bir toplum merkezi burada inşa ediliyor. Bu nedenle bunu çok önemsiyorum”şeklinde konuştu.