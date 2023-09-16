Yatalak felç hastası 63 yaşındaki Sayide Ağır'ın yardım feryatları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından duyuldu. Sayide Ağır, tedavi ve bakım ihtiyacını karşılayacak yardımı alamayınca yaşadığı zorlukları yaşamıştı. Ancak Alinur Aktaş'ın duyarlılığı sayesinde bu durum değişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sayide Ağır'ın yardım çağrısını duyarak hemen harekete geçti. Yaşlı kadını Yenişehir'deki evinden alarak Bursa'ya getirtti. Sayide teyze, artık tedavi ve bakımı için gerekli yardım ve destekleri alabilecek.

Yenişehir Çeltikçi Köyü Muhtarı Hikmet Avşar, “Köyümüzde yaşayan sağır, dilsiz ve felç hastası 63 yaşındaki Sayide Ağır teyzemizin beyninde tümör vardı. Kendisi için çalmadığımız kapı kalmamıştı. Kendisine bakıcı bulamadık.Köylümüz 66 yaşındaki astım hastası Nurhan Kaya ablamız her gün giderek kendisinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordu. Çıkan haberlerden sonra Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Alinur Aktaş sesimizi duydu. Anında köyümüze gelen ekipler kendisi alarak götürdüler. İnşallah Sayide ablamız artık güvenilir ellerde oldu. Kendisine şahsım köyüm ve Yenişehir adına teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. İlçemize yeni atanan kaymakamımız Mustafa Güney, olayı duyunca kendisini de gerekli yerler ile görüştü. Rabbim devletimize zeval vermesin. Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sayide Ağır'a bakan 66 yaşındaki astım hastası Nurhan Kaya,“Sayide Ağır’ın tedavisi ve bakımlarının yapılması için devreye giren Başkanımız Alinur Aktaş’tan Allah razı olsun. Büyük sevap işledi. Sayesinde hepimiz mutlu olduk. Her kapıya gitmiştik. Hiçbir yerden sonuç çıkmayınca ümidimiz tam bitti derken dünyamız aydınlandı. Umarım komşumda sağlığına kavuşur” dedi.