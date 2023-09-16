Bir devlet hastanesinde sekreter olarak görev yapan genç bir kadın, mazeret bildirmeden 10 gün boyunca işe gitmediği için görevden alındı. İşten çıkarılmasının ardından yaşanan hukuki süreç, Danıştay'ın son kararıyla sona erdi. İdare Mahkemesi'ne başvuran mağdur memur, işe gitmeme nedeninin psikolojik rahatsızlığı olduğunu belirtti. Ancak Danıştay, bu mazeretin işe gitmeyi engelleyecek nitelikte olmadığına karar verdi.

Genç kadın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 10 gün boyunca mazeretsiz olarak işe gelmediği gerekçesiyle görevden alındığını ve bu işlemin iptalini talep etti. Sağlık Bakanlığı ise davacının psikolojik rahatsızlığının işe gelmesini engellemediğini savundu. İlk olarak İdare Mahkemesi tarafından reddedilen davaya ilişkin olarak, Bölge İdare Mahkemesi de aynı yönde karar verdi.

Son olarak Danıştay'a başvuran kadının temyiz başvurusu da reddedildi. Danıştay 12. Dairesi, emsal nitelikte bir kararla, devlet memurlarının kesintisiz ve mazeretsiz olarak 10 gün boyunca işe gelmemeleri halinde görevden çekilmiş sayılabileceğini vurguladı. Kararın, usul ve hukuka uygun olduğu belirtilerek, mağdur memurun temyiz istemi reddedildi ve davanın reddedilen kararları onaylandı. Bu kararla birlikte uzun süren hukuki mücadele sona erdi.