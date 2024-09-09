Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Büyükşehir meclisinde Sakaryaspor’la ilgili konuştu. Alemdar, “Tüm renkleri, güzellikleri, kültürleri bünyesinde barındıran 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kuran yeşil-siyahlı takımımız inşallah kimseye muhtaç olmayacak. Bu şehri sevenler yine Sakaryaspor’a sahip çıkacaktır. Biz de belediye olarak elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada arkasında duracağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Eylül ayı meclis toplantısında Sakaryaspor’la ilgili açıklamalarda bulundu. Yeşil-siyahlı takımın şehrin kalbi ve ruhu olduğunu aktaran, Sakaryaspor’un şehrin gerçeği olduğunu dile getiren Başkan Alemdar, Sakaryaspor’un yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Alemdar, şehrin sevdası üzerinden kimsenin prim yapmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Başkan Alemdar, meclis toplantısında Sakaryaspor ile ilgili, “Sakaryaspor bu şehrin gerçeğidir, markasıdır. Sakaryaspor büyük bir camia, köklü bir kulüptür. Sakaryaspor bu şehrin tamamının kalbidir, ruhudur. Tüm renkleri, güzellikleri, kültürleri bünyesinde barındıran 7’den 70’e herkesin gönlüne taht kuran yeşil-siyahlı takımımız inşallah kimseye muhtaç olmayacak. Bu şehri sevenler yine Sakaryaspor’a sahip çıkacaktır. Biz de belediye olarak elimizden gelen neyse yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada arkasında duracağız. Sakaryaspor’u yalnız bırakmadık, bırakmayız. Sakaryaspor adı altında kimsenin prim yapmasına da müsaade etmeyiz” diye konuştu.