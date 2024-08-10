Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nde 4 aylık görev süresinde Sakarya için oluşturulan kazanımları anlattı. 23 yeni otobüs alımı, metrobüs hattı, Sapanca Gölü ve bin yataklı hastane için planlanan ulaşım ağıyla ilgili açıklamalar yapan Başkan Alemdar, Sakarya tarihine iz bırakacak işler yapmak istediklerini söyledi. Alemdar, “Tek derdimiz Sakarya, tek derdimiz liderimizin başını dik tutmaktır. Meselemiz verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçirmektir. Biz Sakarya tarihine iz bırakacak işler yapmak istiyoruz" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti 77. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Serdivan Belediyesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti MKYK üyesi Hülya Terzioğlu, AK Parti Bölge Koordinatör Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Ali İnci, Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve teşkilat üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşmalar öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurduğu döneme dair görüntüler sinevizyonla gösterildi. Sakarya’da göreve geldiği 4 aylık süreçte yürütülen çalışmaları anlatan Başkan Yusuf Alemdar, kısa bir süre içinde Ankara’da yürüttükleri temaslarla ADARAY, metrobüs, Sapanca Gölü çevre düzenlemesi, yeni ulaşım araçları ve bin yataklı hastaneye ulaşım hattı konusunda kaydedilen aşamaları anlattı ve bazı müjdeler verdi.

Metrobüs hattı devreye girecek

Alemdar, Yenikent bölgesinden şehir merkezine çalışacak 10 adetlik metrobüs hattını devreye alacaklarını ve Alandüzü’nde inşa edilen bin yataklı hastaneye bağlantı sağlayacak yeni bir ulaşım hattı planı oluşturduklarını açıkladı.

23 yeni otobüs haftaya geliyor

Başkan Alemdar, ayrıca ADARAY’ın yeniden hizmete alınması ve Sapanca Gölü’nün çepeçevre yürüyerek gezilebileceği yeni proje için de ciddi aşama kaydettiklerini anlatırken toplu ulaşımda müjdesi verilen 23 yeni otobüsü bir hafta sonra teslim alacaklarını söyledi.

ADARAY ve Sapanca Gölü

Başkan Alemdar, "Seçimden sonra Sakarya’nın 16 ilçesini, hizmet etmek için bir bir masaya yatırdık. Ayrıca belediye faaliyetimiz dışında Ankara’da bakanlarımızı ziyaret ettik. Elimiz boş dönmedik elhamdülillah. ADARAY’ın tekrar başlaması için talepte bulunduk. Turizm Bakanı ile görüşmemizde Sapanca Gölü’nü gözümüzden çok daha iyi korumamız gerektiğini ifade ettik. Bir ucundan diğer ucuna yürüyerek gezilebilecek bir Sapanca gölü için gayret ediyoruz" dedi.

Yazlık Kavşağı için destek aldık

Kuraklıkla oluşan su riskine karşı kayıp kaçağı bitirerek önlem alacaklarını belirten Alemdar, “Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan Yazlık Kavşağı için kredi desteği aldık. 16 ilçemizin 16’sı için de acil ihtiyaçları ifade ettik. Kuraklık nedeniyle suyla ilgili risk oluştu. Bunda kaçak kullanımın da etkisi var. Tespitleri tek tek yapıyor, engellenmesi için çalışıyoruz. 2 yıl içinde kayıp kaçak oranını minimum yüzde 20’lere düşürmeye çalışacağız. Altyapıya Söğütlü’den başladık. Karasu, Hendek, Erenler’in kırsalında altyapı sorunlarını çözüyoruz. Su indirimiyle 30 Büyükşehir arasında iyi bir sıralama yakaladık” diye konuştu.

Yenikent-Adapazarı arasına metrobüs

Metrobüs hattının güzergahını açıklayan Başkan Alemdar, "Ulaşımda ilk ortaokulu ücretsiz yaptık. Lise, üniversiteye yüzde 54 indirim getirdik. Ulaşım araçlarımızda eksiklik gördük ve harekete geçerek 23 otobüsün finansmanını oluşturduk ve haftaya araçlarımızı teslim alacağız. Gayemiz her ilçemizde belediye otobüsleriyle seyahati sağlamaktır. Şu anda metrobüs alımıyla ilgili görüşmeler yapıyoruz. 10 metrobüsle Yenikent’ten Aziz Duran Parkı’na yolcu taşıma planını değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Sakarya tarihine iz bırakmak istiyoruz

Başkan Alemdar sözlerini şöyle tamamladı: "4 aylık sürede çok çalıştık. Büyükşehir’deki ekibimiz, teşkilatımız ve ilçelerimizle uyum içinde çalışıyoruz. Tek derdimiz Sakarya’dır, tek derdimiz liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başını dik tutmaktır. Meselemiz verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmektir. İnsan merkezli sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz ve önümüzdeki süre içinde Sakarya’da tarihe iz bırakacak işler yapmak istiyoruz.”

Danışma Meclisi programı, AK Parti Sakarya Teşkilatı ve üyelerin günün anısına çekildiği hatıra fotoğrafıyla son buldu.