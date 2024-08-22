Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’nin (YOLBAK) asfalt planlarını inceledi ve 1 aylık sürede 16 ilçeye 33 kilometre asfalt yapıldığını açıklayarak, “1 milyon vatandaşımızın memnuniyetini kazanmak için çalışıyoruz Cumhurbaşkanımızın ’yol medeniyettir’ anlayışıyla şehrimizi karış karış işliyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nı (YOLBAK) ziyaret ederek sürdürülen asfalt çalışmalarına ilişkin son bilgileri aldı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Talha Arslan, Başkan Alemdar’a işlem yapılan bölgeler ve çalışmaların yürütüleceği güzergahlarla ilgili bilgi verdi. Çalışanlarla selamlaşan Alemdar, “Çalışma yapılan hiçbir yol yarım kalmamalı. İşlemlerimizi hızlandırarak, harekete geçelim” talimatı verdi.

Asfalt çalışmalarının görüşüldüğü ziyarette 1 aylık sürede şehir merkezi ve 16 ilçede 33 kilometre asfalt yapıldığını, 71 bin ton asfaltın yollarla buluşturulduğunu açıklayan Alemdar, görev süreci boyunca Sakarya’yı karış karış işleyeceklerini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yol medeniyettir" şiarına vurgu yaptı.

"Yol medeniyettir şiarıyla çalışıyoruz"

Alemdar, “Yollarımızı hızla tamamlayacağız. Eksikleri gidererek konforlu ve güvenli ulaşımı sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Yol medeniyettir’ şiarıyla çalışıyoruz. Sakarya’yı adım adım gezeceğiz, karış karış işleyeceğiz. Görev yaptığımız sürenin her bir anını hemşehrilerimize, memlekete, vatana hizmet için değerlendireceğiz. Asfalt atağımızla şehrin dört bir yanına eşit, adil hizmet taşıyacağız” diye konuştu.

"Öncelikli bölgelere yoğunlaşıyoruz"

1 ayda çok ciddi bir atılımla geniş bölgeyi asfaltla buluşturduklarını ifade eden Başkan Alemdar, “Göreve geldikten sonra meclisten 50 milyon TL’lik bir yetki aldık ve çalışmalarımızı hızlandırdık. Sezonu açtığımız 1 aylık sürede 33 kilometre yolu sil baştan yeniledik ve 71 bin ton asfalt kullandık. Şehrimizin önemli caddelerinde her gün binlerce sürücünün kullandığı en işlek arterleri yepyeni bir yüze kavuşturduk. Ayrım yapmadan, öncelikli ihtiyaç olan bölgeleri belirleyerek, vatandaşa kulak verip talepleri tek tek dinleyerek hareket ediyoruz. İnşallah çalışmamız bittiğinde şehrimiz yepyeni bir ulaşım altyapısına kavuşmuş olacak" ifadelerini kullandı.