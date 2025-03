SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında paylaştığı mesajda su kaynakları konusundaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi. SASKİ marifetiyle su kaynaklarını yönetmek, korumak ve güvence altına almak için yoğun şekilde yatırımların sürdüğüne dikkat çeken Alemdar, alternatif su kaynaklarının yanı sıra su kayıplarına geçit vermeyen yeni altyapı hatlarının inşa edilmeye devam ettiğini belirtti.

Son yağışlarla birlikte Sapanca Gölü’nün seviyesinin de 30.87’ye yükseldiğini aktaran Alemdar, göl üzerindeki su stresini azaltacak yeni sondaj çalışmaları yapacaklarını ve arıtılmış atık suların geri dönüşümünü sağlayacak projenin de su kaynaklarının korunmasında önemli rol oynayacağını kaydetti.

“SUYU BİLİNÇLİ KULLANARAK BİZE DESTEK OLABİLİRSİNİZ”

Geçmişten gelen en kıymetli mirasın su kaynakları olduğuna dikkat çeken Başkan Alemdar, “Bugün küçükten büyüğe herkese öncelikle su kaynaklarının tükenebilir olduğunu ve israf edilen her damlanın bu şehrin yarınlarından gittiğini anlatıyoruz. Biz şehrimizin su kaynaklarını korumak için yer altı su kaynaklarını doğru değerlendirirken, içme su kaynağımız Sapanca Gölü’nün su sağlığı an be an kontrol ederken ve bu şehrin bir damla suyu israf olmasın diye güçlü altyapı çalışmalarımızı sürdürürken vatandaşlarımızdan da suyu bilinçli kullanarak bize destek olmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SU KAYNAKLARIMIZI KORUMAK İÇİN BİRLİK OLALIM”

Yeni su kaynakları için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Alemdar, “Göz bebeğimiz Sapanca Gölü’nün üzerindeki su stresini azaltmak için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Arıtılmış Atık Suların Geri Dönüştürülmesi ve geri dönüştürülen suyun endüstri tesisleri, sulama ve itfaiye işleri gibi alanlarda kullanılması ile yılda 35 milyon metreküp su tasarrufu sağlayacağız. Sondaj çalışmalarıyla da alternatif su kaynaklarını şehrimize kazandırıyoruz. İnşallah suyun geleceğini korumaya, su kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.