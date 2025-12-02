Dört yılda bir yenilenen bu demokratik sürecin sadece Oda üyeleri için değil, tüm bölge için hayırlı sonuçlar getirmesi temennisinde bulunan Başkan Ayhan, şunları kaydetti:

“11 Ocak 2026 Pazar günü saat 11.00’de Deluxe Balo Salonunda İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası seçimlerini gerçekleştireceğiz. Seçimlerin öncelikle tüm esnaf teşkilatlarımıza, İnegöl’ümüze, Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

İSTİKRAR VE FAYDA ODAKLI VİZYON

Açıklamasında birlik, dayanışma ve istikrar vurgusu yapan Ayhan, özellikle odaya en yüksek faydayı sağlayacak, birikimli ve tecrübeli isimlerin yönetime gelmesinin kritik önemine işaret etti. Bu ifadelerle, mevcut yönetimin tecrübesine ve odanın geleceği için çizdiği vizyona dikkat çekti.

Başkan Ayhan, üyelerin sağduyusuna güvendiğini belirterek, "Üyelerimiz, geçmiş çalışmaları ve geleceğe yönelik projeleri titizlikle değerlendirecektir. Bu süreçte, Odamıza en fazla fayda sağlayacak, birikimiyle ve vizyonuyla hizmete devam edecek isimlerin göreve gelmesini gönülden arzu ediyorum. Hak edenlerin seçilmesini diliyorum. Üyelerimizin sağduyusu, esnaf teşkilatlarına yakışır bir sonuca vesile olacaktır.” ifadelerini kullandı.

SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİR SEÇİM TEMENNİSİ

Başkan Ayhan, seçim sürecinin, İnegöl esnafının temsil ettiği ciddiyetine, duruşuna uygun, saygı çerçevesinde ve ağzından çıkan sözlere yakışır şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: BÜLTEN