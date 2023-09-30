Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Saadet Partisi İl ve İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Milletin Vekilleri Milletin Yanında” parti buluşmasına katıldı.

Bozüyük’te özel bir işletmede düzenlenen kahvaltı programına Saadet Partisi GİK Üyesi ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Saadet Partisi İl Başkanı Ethem Ersöz, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Programın sonunda açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “Saadet Partisi İl ve İlçe Başkanlığı tarafından Bozüyük’te düzenlenen ve Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan’ın misafir olduğu Muhtarlarımızın, STK’ların ve Siyasi Partilerin temsilcileri ile iş adamlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen “Milletin Vekilleri Milletin Yanında” buluşmasına katıldım. Ülkemizin ve bölgemizin genel sorunlarının değerlendirildiği programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.