Bağlarbaşı Mahallesi’nde semt pazarını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Farklı mahallelerde de kapalı pazar yapmak ve Darıca’mıza yeni ve modern kapalı pazarlar kazandırmak istiyoruz. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ve bu anlayışla rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için modern kapalı pazarlar inşa ettiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve gelirken vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için çalışacağız demiştik. Yazın güneşte kışın soğukta alışveriş yapmak zorunda kalan vatandaşlarımız için ve zor şartlar altında ürünlerini satmak için çalışan pazarcı esnafımız için Darıca merkezde ve Emek Mahallesi’nde iki tane kapalı pazarı hizmete açtık" dedi.

Darıca’daki kapalı pazarların sayısını artırmak için çalışacaklarını da kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca merkezde ve Emek Mahallemizdeki kapalı pazarlar çok amaçlı olarak hizmet veriyor. Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızın memnuniyet oranı çok yüksek. Önümüzdeki dönem için de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Farklı mahallelerde de kapalı pazar yapmak ve Darıca’mıza yeni ve modern kapalı pazarlar kazandırmak istiyoruz. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.