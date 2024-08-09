Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe merkezinde iş yerleri bulunan esnafı ziyaret etti. Esnafın toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Muzaffer Bıyık, esnaflarla birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cadde üzerinde iş yerleri bulunan esnafı tek tek gezerek hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, çocuklar ve gençlerle de sohbet etti. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Muzaffer Bıyık, "Bizleri muhabbetle karşılayan ve iş yerlerinde misafir eden esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Rabbim kazançlarını bol eylesin. Esnafımızın alın terinin, emeğin, azmin, çalışkanlığın temsilcisi, toplumumuzun omurgası ve temel taşıdır. Biz; esnafımızın şehrimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyor, çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. Şehrimiz ekonomisine katkılar sunan, gelişim ve değişiminde pay sahibi olan tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum" dedi.