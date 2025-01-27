Bozbey, "Ne yazık ki, Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik olarak bilirkişi açıklamasının hemen ardından başlatılan yeni bir soruşturma, bu ilkelere olan inancı zedeleyen bir adım olmuştur" ifadelerini kullandı.

Başkan Bozbey, hukukun gücün değil, kuralların, liyakatin ve eşitliğin hizmetinde olduğunu belirterek, "İnsanların adalet duygusunu zedeleyen bu tür girişimler, yalnızca bireyleri değil, toplumsal barışı ve demokrasiyi de tehdit etmektedir" dedi.

"Bizler; hak, hukuk ve adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Bozbey, bireylerin özgürlüğünü ve toplumsal eşitliği savunan bir anlayışla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. "Haksızlıklar karşısında susmayan, daha adil bir düzen isteyen herkesle omuz omuza mücadele edeceğiz. Çünkü adalet herkes için, hepimiz için!" diyerek adaletin herkes için eşit olmasını savunduklarını dile getirdi.