Bursa tekstil ve hazır giyim sektörünün en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. UTİB ve UHKİB tarafından Uludağ'da bir otelde gerçekleştirilen ödül törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ile tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

İpek Böceği İhracat Ödülleri töreninde konuşan Başkan Bozbey, Bursa’nın tekstil ve konfeksiyon anlamında bundan yıllar önce birinci sırada olduğunu ifade ederek, “Zannediyorum sıralamayı biraz aşağıya doğru kaybettik. Kaybederken de aslında Bursa olarak markalaşmayı da yakalamamız gerekiyordu. Bursa markalarını öne çıkarmak, Bursa'nın tekstil sektöründeki markalarıyla ülke ve dünya pazarında öne çıkmak bizim isteğimiz ve arzumuzdur. Markalaşma konusunda etkin eğitimler ve çalışmaların yapıldığını biliyorum ancak gönül isterdi ki Bursa gibi tekstilin merkezi olan bir kentte daha fazla firmayı rahatlıkla sayalım ve dünyada da isimlerimizi gördüğümüzde kıvançla analım. Bu anlamda çaba gösteren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.





"Kentimiz daha hızlı ulaşım modelleriyle buluşturulmalıdır’’

Üretime ve ihracata önem vererek Bursa’nın Türkiye ekonomisine katkısıyla hep ön sıralarda yer aldığını dile getiren Başkan Bozbey, “Bursalı üretiyor, Bursalı sanayici devlete ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor ama görüyoruz ki devletin buraya getirmesi gereken yatırımlar konusunda geri kalmış durumdayız. Kentimiz, Avrupa'ya gerçekleşecek hızlı ulaşım ve daha temiz enerjiyle sağlanan ulaşım modelleriyle buluşturulmalıdır. Bizim de talebimiz Bursa'nın devlete katkı sağladığı kadar önemli kısmının da geri dönüş olarak Bursalılara sunulmasıdır” dedi.



"Bursa her zaman gülümseyecektir’’

Yapılan konuşmaların ardından Altın İhracat Kategorisi ve Platin İhracat Kategorisi’nde başarı sağlayan firma temsilcilerine ödüllerini takdim eden Bozbey, “Sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Birlikte sorunları çözmek, bu kentte temiz havayı solumak ve sosyal-kültürel alanlarda beraber yol yürümek arzusundayız. Ödül alan tüm arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Beraber olduğumuz müddetçe Bursa her zaman gülümseyecektir” şeklinde konuştu.

Hazır giyim ve konfeksiyon alanında Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikaları A.Ş en fazla ihracatı gerçekleştirerek İhracat Şampiyonu Ödülü’nü alırken, birçok firma performanslarına göre platin, altın, gümüş ve bronz ödüllerin sahibi oldu. Ödül töreninin ardından Başkan Bozbey ve beraberindekiler, ödül alan firma temsilcileriyle birlikte günün anısına fotoğraf çekildi.