Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Besaş ekmeğine yapılan düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, “Yüzde 100 maliyet artışlarına rağmen bizim yaptığımız fiyat artışı yüzde 67’dir. Piyasada satılan ekmeklerin kilosu 50 lira civarındayken, Besaş ekmeğinin kilo fiyatı 30 lira civarındadır. Fiyatı yüzde 33 civarında aşağıda tutarak Bursalıların lehine adım attığımızı belirtmek istiyorum” dedi.

“Ormanlara yakın alanlarda ateş yakmayalım”

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı iki oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kurban Bayramı tatili boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Bozbey, Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle kentin dört bir tarafında 355 araç ve 1500 personelle temizlik, peyzaj ve yangınla mücadele çalışmaları yapıldığını söyledi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın da 550 personelle 481 yangın ve 104 kurtarma olayına müdahalede bulunduğunu belirten Başkan Bozbey, cankurtaran ekiplerinin de toplam 51 boğulma vakasına müdahale ettiğini hatırlattı. Özellikle Büyükorhan ilçesinde yaşanan orman yangınının herkesi derinden üzdüğünü ifade eden Başkan Bozbey, “Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ve BUSKİ ekiplerinin de katılımıyla toplam 24 araçla yangın söndürme işlemlerine destek verildi. Tarım Peyzaj AŞ ekipleri de Büyükorhan’daki yangın bölgesine 14 tankerle ulaşarak itfaiye teşkilatının en büyük destekçisi olmuştur. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde de yangınlar olmuş ve vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılara şifalar diliyorum. Aslında yangınların müsebbibi insanoğludur. Ormanlara yakın alanlarda ve ani tutuşabilecek alanlarda asla ateş yakmayalım. Lütfen yanan izmaritleri, cam ve benzeri eşyaları gelişi güzel doğaya atmayalım. Bursalılardan özellikle ricamız var. Ne olur ormanlık alanlarda piknik yapmayalım. Ormanlara atık atmayalım” dedi.

“Halk otobüslerinde klima kontrolleri yapıldı”

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de bayram tatili boyunca denetimlerine devam ederek kamu düzenini bozacak uygulamaların önüne geçtiğini dile getiren Başkan Bozbey, yaya yollarının işgaline ve sahillere yönelik de kontrollerin ekipler tarafından yapıldığını anlattı. Başkan Bozbey, “Ayrıca BURULAŞ Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel halk otobüslerinde klima kontrolleri yapıldı. Ekiplerimiz, kliması açık olmayan otobüslerin şoförlerini ikaz ederek klimaları açmalarını sağladı. Takiplerimiz ve kontrollerimiz devam ediyor. Otobüs şoförlerinin bu konuda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz” diye konuştu.

“Besaş olarak para kazanmanın derdinde değiliz”

Besaş ekmeğine yapılan fiyat düzenlemesine de değinen Başkan Mustafa Bozbey, göreve geldikleri andan itibaren her adımı kamu adına attıklarını belirtti. İşin hakkaniyet boyutunun gözetilmesi gerektiğini de ifade eden Başkan Bozbey, “Besaş ekmeğine son zam Temmuz 2023’te yapılmıştır. 400 gram ekmek 7.5 lira olmuştur. Yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen ana girdi olan unda yüzde 100’e yaklaşan bir artış olmuştur. Bununla birlikte işçiliğe ve diğer kalemlere gelen zamlarla birlikte maliyetlerde yüzde 100’ün üzerinde artış yaşanmıştır. Buna rağmen biz ekmeğin kilosunu 31 lira civarında tuttuk. Yani 400 gram olarak üretilen ekmeği 12.5 lira yaptık. Besaş olarak para kazanmanın derdinde değiliz. Tam tersine vatandaşlarımızın ekmeği sofralarına maliyetine götürmesi için çaba harcıyoruz. Artan girdi maliyetleri sebebiyle tamamen Belediye bütçesinden karşılanacak bir zarara doğru giden süreç vardı. Elbette ülkemizde enflasyon ve fiyat artışları olmasın istiyoruz. Bu sayede biz de 400 gram ekmeği aynı fiyata satabilelim. Geldiğimiz süreçte yüzde 100 maliyet artışlarına rağmen bizim yaptığımız fiyat artışı yüzde 67’dir. Fiyatı yüzde 33 civarında aşağıda tutarak Bursalıların lehine adım attığımızı belirtmek istiyorum. Piyasada satılan ekmeklerin kilosu 50 lira civarındayken, Besaş ekmeğinin kilo fiyatı 30 lira civarındadır. Akaryakıta veya una gelecek zamlarla Belediye olarak belki de tekrar Besaş’ı finanse etmek durumunda kalacağız. Vatandaşımızın alım gücünü de yaşanan sorunları da biliyoruz. Ama bir de işin sürdürülebilir olması gerekir. Bunun için de fiyatların zaman zaman yine Bursalıların lehine düzenlenmesi gerekiyor. Biz de bunu yaptık” diye konuştu.