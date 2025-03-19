Bugün sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan yeni operasyon kapsamında, Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından açıklama yapan Başkan Bozbey, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik hukuksuz girişimlerin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkan’ın evinin önüne yığılan polisler, basılan belediye binaları…

Demokrasiye ve milletin iradesine yapılan bu müdahaleleri reddediyoruz! Hukuk, siyasi baskı aracı haline getirilemez.

Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.