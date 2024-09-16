Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Mihraplı Kent Parkı’nda vatandaşlarla birlikte sabah yürüyüşü yaptı. Toplum sağlığını korumak ve sağlıklı yaşamak zorunda olduklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Valimiz ve Emniyet Müdürümüz ile yapacağımız görüşmelerde, Pazar günleri Bursa’nın bazı cadde ve sokaklarının belirli süre yayalara bırakılmasını isteyeceğiz” dedi.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri alma konusunda desteklemek, yayalar ile bisikletliler başta olmak üzere herkesin güvenli ve rahat bir şekilde hareket edebilmesini teşvik etmek amacıyla 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Bursa’da da spor dolu etkinliklere sahne oluyor. Mihraplı Parkı’nda bir hafta boyunca sabah yürüyüşleri, güvenli bisiklet ve e-skuter sürüş eğitimi, voleybol, mini golf, çocuk survivor parkuru, okçuluk, satranç ve sanatsal etkinlikler düzenlenecek. Hafta kapsamında Atatürk Caddesi’nde ‘Arabasız gün etkinliği’, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya’da ‘Yeşile pedalla bisiklet turu’, Merinos’ta ‘Bursa’da paylaşımlı kamusal alanlarda şehri birlikte yaşayalım’ temalı panel düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamındaki ilk programa katılarak sabah yürüyüşü yaptı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Başkan Bozbey, yürüyüşün ardından bisiklet ve skuter kullandı. Başkan Bozbey, sabah sporuna katılanlara yeşil elma ikram etti. Avrupa Hareketlilik Haftası’nı Bursa’da çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, tüm Bursalıları da programlara davet etti.

“Kirletici unsurları bir kez daha uyarmak istiyorum”

Sağlıklı bir yaşamın nasıl sürdürüleceğinin bir hafta boyunca uzmanlar tarafından anlatılacağını belirten Başkan Bozbey, “Sağlığımızı korumak ve sağlıklı yaşamak zorundayız. Havamızın ve çevremizin temiz olması için bisiklet kullanımını özendirmek, e-skuter gibi çevreci ulaşım araçlarını kullanmak, yürüyüşler yapmak, sağlıklı yaşamak zorundayız. Hem sağlımız hem zamanımız hem de cebimiz için toplu taşımayı, bisikleti, raylı sistemleri kullanalım. Yöneticiler olarak bizler de vatandaşların temiz hava soluyacağı bir çevreyi sağlamalıyız. Maalesef gerekli tedbirler alınmadığı için Bursa’mızın havası kirli. Kirletici unsurları bir kez daha uyarmak istiyorum. Gerekli tedbirleri etkin bir şekilde alacağız. Bizim, çocukların, gençlerin ve her yaştan insanın sağlığı önemli. Valimiz ve Emniyet Müdürümüz ile yapacağımız görüşmelerde, Pazar günleri Bursa’nın bazı cadde ve sokaklarının belirli süre yayalara bırakılmasını isteyeceğiz. İnsanların bisikletleriyle veya yürüyerek alanları kullanmalarını istiyoruz. Bu hafta yapılacak etkinliklerimize tüm Bursalıları bekliyoruz” dedi.