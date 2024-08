Gebze’de hemşerileriyle buluşan Başkan Büyükakın, "Bu muhabbete, bu sevgiye layık olmak için daha fazla çalışıyoruz” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tarihi Gebze Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde hemşerileriyle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükakın, samimi sohbetleri ve sıcak mesajlarıyla Gebzelilerin gönlünde bir kez daha taht kurdu. Başkan Büyükakın, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, bu güvene ve sevgiye layık olmak için her gün daha fazla çalıştıklarını belirtti. Hemşerileriyle içten diyalog kuran Başkan Büyükakın, şöyle konuştu; ‘’Bu samimi muhabbet ve destek bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Gönlünü açan, bizleri içtenlikle karşılayan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu güvene ve sevgiye layık olabilmek için her gün daha fazla gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bizim siyaset anlayışımız, eser ve hizmet odaklıdır. İnsanımızın gönlüne dokunan her proje, bizim için en büyük başarıdır."

GÖNÜLLERE DOKUNAN ANLAYIŞ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya’nın da yer aldığı birliktelikte, Kocaeli genelinde hayata geçirilen projelerin insan odaklı olduğunu ve her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Eser ve hizmet siyasetiyle, gönüllere taht kurmayı hedefleyen bir anlayışla çalışıyoruz. Gebzeli hemşerilerimizle olan her buluşmamız bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Vatandaşlarımızla her buluşmamızda, onların taleplerini ve beklentilerini dinliyoruz. Bu şehrin geleceğini hep birlikte inşa ediyoruz. Hizmetlerimizin arkasındaki güç, hemşerilerimizin bize olan güvenidir. Bizler de bu güveni boşa çıkarmamak için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

GEBZE’NİN TARİHİ VE GELECEĞİ BİR ARADA

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nde gerçekleştirilen buluşmada, hem şehrin tarihi mirasının korunması hem de geleceğe yönelik hizmetlerin önemine değinen Başkan Büyükakın, Gebze’nin kültürel ve ekonomik gelişimi için hayata geçirdikleri projelerin halk tarafından takdirle karşılandığını dile getirdi. Kocaeli genelinde vatandaşlara daha iyi bir yaşam kalitesi sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Büyükakın, buluşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Bu kadim şehrin tarihine sahip çıkarken, aynı zamanda geleceğine de yön vermek bizim sorumluluğumuz. Hemşerilerimiz için en iyisini yapmak adına her alanda projeler geliştiriyor, hizmetlerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A YOĞUN İLGİ

Gebze’de vatandaşların Başkan Büyükakın’a gösterdiği sıcak ilgi, buluşmanın en dikkat çeken yanlarından biri oldu. Vatandaşlarla bol bol sohbet eden ve onların taleplerini dinleyen Başkan Büyükakın, karşılıklı güven ve sevgiye dayanan bu iletişimin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı. Gebzelilerle bir araya gelmenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu da ifade eden Başkan Büyükakın, "Her fırsatta hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların ihtiyaçlarına kulak vermek bizim için çok değerli. Bu buluşmalar bize hem moral veriyor hem de daha büyük projelere imza atma noktasında motivasyon kaynağı oluyor" dedi.