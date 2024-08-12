Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, batının İsrail’in Gazze’deki uygulamalarına karşı sergilediği tavrı da sert bir dille eleştirdi. Batının, İsrail tarafından Gazze’de uygulanan sistematik şiddet ve baskı politikalarını görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Büyükakın, bu durumun uluslararası hukuk ve insan hakları açısından büyük utanç kaynağı olduğunu ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, Kocaeli Orta Anadolu Eğitim Kültür Platformu Başkanı Erhan Bilgiç ve üyeleri ile makamında bir araya gelerek şehrin geleceği ve uluslararası konular hakkında kapsamlı görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, özellikle Gazze meselesine dair fikir alışverişinde bulunulurken, Türkiye’nin bu konuda aldığı pozisyon derinlemesine değerlendirildi. Başkan Büyükakın, Gazze’deki insani krizin, Türkiye’nin dış politika anlayışındaki yerini ve bölgesel barışa katkısını vurguladı.

Türkiye’nin uluslararası arenada Gazze’ye yönelik politikaları ve bu politikaların, batı liderlerinin yaşadığı irade sorunları karşısında nasıl şekillendiği masaya yatırıldı.

Batı medeniyetinin içinden geçtiği ahlaki ve siyasi çöküşe dikkat çekilerek, bu durumun orta çağ dönemini arındıran uygulamalarla örtüştüğü ifade edildi. Ayrıca Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı duruşunun ve savunma sanayisinde kaydedilen hızlı gelişmelerin ülkenin geleceği açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Bu gelişmelerin, Türkiye’nin ulusal güvenliğini pekiştirdiği ve küresel arenada bağımsız bir aktör olarak konumunu güçlendirdiği vurgulandı.

"Başkan Büyükakın, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan trajedilerin yeterince gündeme getirilmediğini ifade etti"

Görüşmede, soykırım meselesi de gündeme geldi. Başkan Büyükakın, tarih boyunca çeşitli milletlerin maruz kaldığı soykırımların, uluslararası hukuk ve insan hakları bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Soykırımın, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, bu tür olayların önlenmesi için küresel ölçekte etkin mekanizmaların geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Batı dünyasının bu konudaki çifte standardını eleştiren Büyükakın, özellikle İslam coğrafyasında yaşanan trajedilerin yeterince gündeme getirilmediğini ifade etti. Bu bağlamda, Gazze’deki durumun da uluslararası toplum tarafından soykırım olarak ele alınması gerektiğini savundu.

"Gazze’de yaşananlar bir soykırımdır"

Büyükakın, batının İsrail’in Gazze’deki uygulamalarına karşı sergilediği tavrı da sert bir dille eleştirdi. Batının, İsrail tarafından Gazze’de uygulanan sistematik şiddet ve baskı politikalarını görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Büyükakın, bu durumun uluslararası hukuk ve insan hakları açısından büyük utanç kaynağı olduğunu ifade etti. Batının, Gazze halkına yönelik bu zulmü lanetlemesi gerektiğini söyleyen Büyükakın, "İnsanlık onuru ve adalet, bu tür vahşet karşısında susmayı değil, güçlü bir şekilde durmayı gerektirir. Gazze’de yaşananlar bir soykırımdır ve bu gerçeğin görmezden gelinmesi insanlığın ortak vicdanını yaralamaktadır" diye konuştu.

Özellikle savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesinin artırılması gerekliliğine dikkat çekildi

Toplantıda, şehir yönetimi ve ulusal konuların yanı sıra uluslararası ilişkilerdeki stratejik yaklaşımlar da ele alındı. Katılımcılar, Türkiye’nin jeopolitik konumunun ve bu konumun getirdiği sorumlulukların altını çizerek, özellikle savunma sanayisindeki yerli üretim kapasitesinin artırılması gerekliliğine dikkat çekti. Türkiye’nin savunma alanındaki bu gelişmelerinin, ülkenin bölgesel ve küresel düzeydeki stratejik önemini pekiştirdiği belirtildi. Bu görüşmeler, Kocaeli’nin geleceği açısından önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilirken, ulusal ve uluslararası konularda yapılan derin analizler, kentin ve ülkenin geleceği için umut verici bir perspektif sundu.