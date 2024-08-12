Erenler Belediyesi Trafik Parkta çocuklar haftanın 7 günü hem öğrenerek hem de eğlenerek zaman geçiriyor.

Erenler Belediyesi Trafik Parkta çocuklar haftanın 7 günü hem öğrenerek hem de eğlenerek zaman geçiriyor. Çeşitli araçların ve oyun gruplarının bulunduğu Trafik Parkta çocuklar aileler içinde bekleme alanlarının olunduğu Parkta gönülleri gibi zaman geçiriyor. Trafik Parkta her yaştan vatandaşa daha kaliteli hizmet verebilmek için çalıştıklarını ifade eden Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, “Trafik Parkımız haftanın 7 günü evlatlarımızın hizmetinde. Çocuklarımız burada mesai arkadaşlarımızdan, ekiplerimizden hem trafik kurallarını öğreniyor, hem de kendileri için tasarlanan araçlar ve çeşitli oyun grupları ile gönüllerince vakit geçiriyorlar. Her şey geleceğimiz olan kıymetli evlatlarımız için. Amacımız, hedefimiz çocuklarımıza dokunan çalışmaları ve hizmetleri en üst seviyelere çıkarabilmek. İnşallah bunu hep birlikte başaracak, geleceğimiz olan çocuklarımızın yetişmesine katkıda bulunacağız” dedi.